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Опубликовано 29 июня 2018, 09:59

В Steam расширили возможности слежки родителей за детьми-геймерами

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Вместе с этим разработчики сервиса цифровой дистрибуции разрешили проверять профиль на взлом.

Компания Valve добавила три новые функции в Steam, которые призваны повысить безопасность сервиса цифровой дистрибуции. В частности, родители смогут следить за действиями детей, которые увлекаются видеоиграми.

Теперь геймеры имеют возможность следить за статистикой всех попыток входа в Steam. В случае несанкционированных действий геймеры смогут сменить пароль.

Вместе с этим на новой странице Steam появилась возможность просмотреть историю всех авторизаций в сервисе. Можно увидеть время входа в систему и выхода из профиля. Также показан город, с которого производилась авторизация.

Помимо этого, разработчики разрешили следить за попытками входа в другие сервисы через Steam-профиль. Ещё одна функция отвечает за проведение трансляций непосредственно в сервисе.

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Сергей Сурепин
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