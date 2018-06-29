В Steam расширили возможности слежки родителей за детьми-геймерами

Вместе с этим разработчики сервиса цифровой дистрибуции разрешили проверять профиль на взлом.

Компания Valve добавила три новые функции в Steam, которые призваны повысить безопасность сервиса цифровой дистрибуции. В частности, родители смогут следить за действиями детей, которые увлекаются видеоиграми.

Теперь геймеры имеют возможность следить за статистикой всех попыток входа в Steam. В случае несанкционированных действий геймеры смогут сменить пароль.

Вместе с этим на новой странице Steam появилась возможность просмотреть историю всех авторизаций в сервисе. Можно увидеть время входа в систему и выхода из профиля. Также показан город, с которого производилась авторизация.