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Регион
Опубликовано 29 июня 2018, 12:42

Песков заявил о раскоординации действий в работе омбудсменов России и Украины

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.&nbsp;Фото: &copy; РИА &ldquo;Новости&rdquo; /&nbsp;Илья Питалев&nbsp;

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Фото: © РИА “Новости” / Илья Питалев 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал раскоординацию действий омбудсменов России и Украины по вопросу посещения удерживаемых лиц. Однако об эффективности работы Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой должны судить Владимир Путин и Пётр Порошенко, заключил представитель Кремля.

— Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчинённым, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Татьяну Москалькову во время визита в Киеве не пустили к Кириллу Вышинскому и Максиму Одинцову. Людмила Денисова в свою очередь заявила, что не смогла навестить Олега Сенцова.

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Александр Юнашев
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