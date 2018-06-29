Песков заявил о раскоординации действий в работе омбудсменов России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал раскоординацию действий омбудсменов России и Украины по вопросу посещения удерживаемых лиц. Однако об эффективности работы Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой должны судить Владимир Путин и Пётр Порошенко, заключил представитель Кремля.

— Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчинённым, — сказал Песков.