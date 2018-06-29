Intel работает над мощнейшей платформой для геймеров
Фото: © AP Photo / Gene J. Puskar
Сейчас разработчики занимаются созданием чипсета Z390. Он будет поддерживать мощные процессоры.
В сети появилась информация о том, которая порадует богатых и требовательных геймеров. Компания Intel разработала чипсет Z390, который будет поддерживать восьмиядерные процессоры на платформе 1151v2. В число последних входит мощнейший чип Intel Core i9.
В линейке совместимых процессоров будет как минимум три решения: Intel Core i9-9900K (8 ядер/16 потоков), Intel Core i7-9700K (6 ядер/12 потоков) и Intel Core i5-9600K (6 ядер/6 потоков). Гипертрейдинг не получит только младший чип. При этом все новинки годятся для разгона, на что указывает индекс К.
Точные спецификации процессоров пока не указаны, однако предполагается, что они должны "уравновесить" новые Ryzen от AMD. Чип будет поддерживать шесть портов USB 3.1 Gen 2.0, Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0.