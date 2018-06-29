Intel работает над мощнейшей платформой для геймеров

Сейчас разработчики занимаются созданием чипсета Z390. Он будет поддерживать мощные процессоры.

В сети появилась информация о том, которая порадует богатых и требовательных геймеров. Компания Intel разработала чипсет Z390, который будет поддерживать восьмиядерные процессоры на платформе 1151v2. В число последних входит мощнейший чип Intel Core i9.

В линейке совместимых процессоров будет как минимум три решения: Intel Core i9-9900K (8 ядер/16 потоков), Intel Core i7-9700K (6 ядер/12 потоков) и Intel Core i5-9600K (6 ядер/6 потоков). Гипертрейдинг не получит только младший чип. При этом все новинки годятся для разгона, на что указывает индекс К.