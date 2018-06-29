Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июня 2018, 11:02

Intel работает над мощнейшей платформой для геймеров

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Gene J. Puskar

Фото: © AP Photo / Gene J. Puskar

Сейчас разработчики занимаются созданием чипсета Z390. Он будет поддерживать мощные процессоры.

В сети появилась информация о том, которая порадует богатых и требовательных геймеров. Компания Intel разработала чипсет Z390, который будет поддерживать восьмиядерные процессоры на платформе 1151v2. В число последних входит мощнейший чип Intel Core i9.

В линейке совместимых процессоров будет как минимум три решения: Intel Core i9-9900K (8 ядер/16 потоков), Intel Core i7-9700K (6 ядер/12 потоков) и Intel Core i5-9600K (6 ядер/6 потоков). Гипертрейдинг не получит только младший чип. При этом все новинки годятся для разгона, на что указывает индекс К.

Точные спецификации процессоров пока не указаны, однако предполагается, что они должны "уравновесить" новые Ryzen от AMD. Чип будет поддерживать шесть портов USB 3.1 Gen 2.0, Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar