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Опубликовано 29 июня 2018, 11:22

Хомяк-убийца будет новым героем Overwatch

Фото &copy; Blizzard

Фото © Blizzard

Новый персонаж получил имя Хэммонд, а его позывной — Таран. Сейчас герой доступен на тестовых серверах

Blizzard показала нового героя Overwatch. Им стал хомяк-убийца Хэммонд.

Хэммонд, как и Винстон, это утерянный образец лунной колонии "Горизонт". Он крупнее обычных хомяков и обладает повышенным интеллектом. Персонаж относится к классу "Танк". У героя повышенный запас здоровья и щитов, и он может врываться в тыл к противнику в режиме шара, а затем переключаться в режим меха с пулемётами.

Сейчас новый герой доступен только на тестовых серверах.

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Сергей Сурепин
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