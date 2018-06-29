Хомяк-убийца будет новым героем Overwatch

Хэммонд, как и Винстон, это утерянный образец лунной колонии "Горизонт". Он крупнее обычных хомяков и обладает повышенным интеллектом. Персонаж относится к классу "Танк". У героя повышенный запас здоровья и щитов, и он может врываться в тыл к противнику в режиме шара, а затем переключаться в режим меха с пулемётами.