Microsoft объяснила скупку японских компаний

Ранее стало известно, что Microsoft купила Ninja Theory, Compulsion, Playground и Undead Labs. Выяснилось, что покупка является долгосрочным планом покорения японского рынка, от которого Microsoft не планирует отказываться.

По словам Спенсера, японские студии будут делать игры для японцев. При этом данный продукт постепенно будет становиться эксклюзивом Xbox. Также Спенсер добавил, что перед инженерами имеется простая и одновременно сложная задача: сделать новую консоль максимально удобной для геймеров и самой мощной на рынке. Японцы в этом вопросе должны будут помочь Microsoft.