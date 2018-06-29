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Опубликовано 29 июня 2018, 12:01

Продолжение "Джуманджи" выйдет зимой 2019 года

Кадр фильма "Джуманджи: Зов джунглей"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Джуманджи: Зов джунглей"/ © Кинопоиск

У фильма пока нет подзаголовка. Премьера состоится за неделю до девятых "Звёздных войн".

Актёр Дуэйн Джонсон объявил официальную дату выхода продолжения фильма "Джуманджи: зов джунглей". Вместе с этим он опубликовал короткое видео.

Фильм пока не получил названия. Он выйдет в прокат за неделю до релиза девятого эпизода "Звёздных войн". Ранее сообщалось, что картины выпустят приблизительно в одно время — перед католическим Рождеством.

Главные роли в предыдущей части "Джуманджи" исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт. Лента собрала в мировом прокате чуть меньше миллиарда долларов при бюджете в 90 миллионов. Актёры вернутся к своим ролям, а режиссёром выступит Джейк Кэздан.

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Сергей Сурепин
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