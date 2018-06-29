Продолжение "Джуманджи" выйдет зимой 2019 года
Кадр фильма "Джуманджи: Зов джунглей"/ © Кинопоиск
У фильма пока нет подзаголовка. Премьера состоится за неделю до девятых "Звёздных войн".
Актёр Дуэйн Джонсон объявил официальную дату выхода продолжения фильма "Джуманджи: зов джунглей". Вместе с этим он опубликовал короткое видео.
Officially planting our JUMANJI flag. On DECEMBER 13th, 2019 - the game is not over. I hold JUMANJI very close to my heart and I’m beyond grateful you made our movie into the global juggernaut ($1BILLION+) it became. Can’t wait for you to see what our new adventure & new characters have in store as Christmas comes early. And once again, I get to slap @kevinhart4real’s lip’s into next week. The world is happy. #FearTheDrums #TheGameIsNotOver #JUMANJI DECEMBER 13th, 2019
Фильм пока не получил названия. Он выйдет в прокат за неделю до релиза девятого эпизода "Звёздных войн". Ранее сообщалось, что картины выпустят приблизительно в одно время — перед католическим Рождеством.
Главные роли в предыдущей части "Джуманджи" исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт. Лента собрала в мировом прокате чуть меньше миллиарда долларов при бюджете в 90 миллионов. Актёры вернутся к своим ролям, а режиссёром выступит Джейк Кэздан.