"Челси" готов заплатить за Головина €30 млн и не хочет отдавать его в аренду

"Челси" серьёзно настроен на приобретение полузащитника сборной России Александра Головина. После того как "Ювентус" прекратил переговоры из-за нежелания участвовать в торгах, именно лондонский клуб стал фаворитом в борьбе за игрока. Как сообщает Telegraph, ЦСКА хочет получить за игрока 30 миллионов евро и "Челси" готов заплатить эту сумму.

"Синие" считают, что Головин может добавить команде атакующей мощи. В случае успешного трансфера полузащитника не хотят отдавать в аренду, а собираются предоставить ему шанс побороться за место в основном составе. Приобретение 22-летнего Головина "Челси" считает сделкой на перспективу, поскольку Сеску Фабрегасу и Педро уже за 30, относительно будущего Виллиана в клубе есть вопросы, Дэнни Дринкуотер практически стопроцентно покинет команду. Поэтому российский игрок в будущем может составить костяк полузащиты вместе с англичанами Рубеном Лофтус-Чиком и Россом Баркли.

Несмотря на дружбу владельца клуба Романа Абрамовича и нового тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого шанс, что Головин будет отправлен в аренду в Нидерланды, минимален. Скорее всего, он останется в клубе, поскольку экс-тренер "Наполи" и, вероятно, новый наставник "Челси" Маурицио Сарри также пристально следил за Александром ещё во время работы в Италии.

Игру Головина на чемпионате мира хвалил и бывший тренер "Челси", а нынче коуч клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, работающий на мундиале в качестве эксперта.