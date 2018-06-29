"Челси" готов заплатить за Головина €30 млн и не хочет отдавать его в аренду
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"Челси" серьёзно настроен на приобретение полузащитника сборной России Александра Головина. После того как "Ювентус" прекратил переговоры из-за нежелания участвовать в торгах, именно лондонский клуб стал фаворитом в борьбе за игрока. Как сообщает Telegraph, ЦСКА хочет получить за игрока 30 миллионов евро и "Челси" готов заплатить эту сумму.
"Синие" считают, что Головин может добавить команде атакующей мощи. В случае успешного трансфера полузащитника не хотят отдавать в аренду, а собираются предоставить ему шанс побороться за место в основном составе. Приобретение 22-летнего Головина "Челси" считает сделкой на перспективу, поскольку Сеску Фабрегасу и Педро уже за 30, относительно будущего Виллиана в клубе есть вопросы, Дэнни Дринкуотер практически стопроцентно покинет команду. Поэтому российский игрок в будущем может составить костяк полузащиты вместе с англичанами Рубеном Лофтус-Чиком и Россом Баркли.
Несмотря на дружбу владельца клуба Романа Абрамовича и нового тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого шанс, что Головин будет отправлен в аренду в Нидерланды, минимален. Скорее всего, он останется в клубе, поскольку экс-тренер "Наполи" и, вероятно, новый наставник "Челси" Маурицио Сарри также пристально следил за Александром ещё во время работы в Италии.
Игру Головина на чемпионате мира хвалил и бывший тренер "Челси", а нынче коуч клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, работающий на мундиале в качестве эксперта.
Сейчас Александр Головин в составе сборной России продолжает подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. На мундиале Головин отметился голом и двумя результативными передачами.