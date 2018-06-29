Сценарист "Плохих парней" снимет фильм о нацистской пропаганде и "Титанике"

Проект расскажет о том, как Третий рейх попытался использовать знаменитую трагедию в качестве пропаганды.

Джордж Галло займёт режиссёрское кресло фильма под названием "Нацистский Титаник". Ранее он работал сценаристом фильмов "Успеть до полуночи" и "Плохие парни".

Новый фильм расскажет об амбициозном и провальном кинематографическом проекте Йозефа Геббельса. Сценарий на основе реальных событий написали Скотт Д. Розенбаум и Джошуа Познер. Джефф Дж. Ваксман и Тони Грация спродюсируют проект совместно с Розенбаумом.