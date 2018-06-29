Финалистка "Холостяка" вышла замуж на Мальдивах и ждёт ребёнка
В начале июня завершился шестой сезон шоу "Холостяк" на ТНТ. В финале герой проекта 24-летний Егор Крид вручил кольцо Дарье Клюкиной, однако уже через несколько дней в одном из интервью сообщил, что расстался с ней.
Зато стало известно, что финалистка первого сезона "Холостяка" Ирина Володченко беременна. Девушка опубликовала в "Инстаграме" видео, в котором она дефилирует возле бассейна в зелёном платье. У Ирины виден округлившийся живот.
Имя отца будущего ребёнка Володченко скрывает, однако чуть ранее она дала понять, что вышла замуж. Девушка показала фото с надписью Just married ("Молодожёны"). Судя по снимкам, свадьба состоялась в мае на Мальдивах.
В самом первом шоу "Холостяк" Ирина боролась за сердце футболиста Евгения Левченко.
Девушка дошла до финала, однако спортсмен сделал выбор в пользу соперницы Володченко — Олеси Ермаковой. Через полгода влюблённые расстались.