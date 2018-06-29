Лавров: Евросоюз в ситуации с мигрантами расплачивается за действия НАТО в Ливии

По словам российского дипломата, альянс превратил страну в "чёрную дыру", через которую нелегалы устремляются в Европу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Сhannel 4, что Европейский союз в ситуации с миграционным кризисом вынужден расплачиваться за действия НАТО, фактически превратившего Ливию в основной пункт транзита нелегалов.

— НАТО бомбил Ливию, превратил эту страну в чёрную дыру, через которую потоки нелегальных мигрантов устремляются в Европу. Сейчас Eвросоюз пытается исправить то, что совершил Североатлантический альянс, — сказал Лавров.

В ответ на заявление журналиста, что мигранты следуют в Европу также из Сирии, куда ранее, по его словам, "вторглась Россия", Лавров напомнил, что российские Воздушно-космические силы присутствуют в республике по запросу её законного правительства.

Министр также подчеркнул, что это произошло в сентябре 2015 года, "через полтора года после того, как САР была охвачена "арабской весной", и большая часть мигрантов на тот момент уже бежала из страны".