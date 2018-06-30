Главная дочь СССР. Бриллианты, ордена и скандалы Галины Брежневой

Оглавление Первый брак Второй брак Третий брак Конец прекрасной эпохи

Галина Брежнева родилась в Свердловске в апреле 1929 года. Леониду было всего 23 года, но он уже делал карьеру и работал заместителем председателя Бисертского райисполкома. На Урале семья прожила недолго, и вскоре они перебрались в Днепропетровск, где и начался партийный взлёт Брежнева.

Брежнев не был рядовым рабочим, тем не менее его нельзя было назвать видным номенклатурным деятелем. Поэтому детство Галины, вопреки популярному мифу, было лишь чуть лучшим, чем у большинства сверстников. Партийные руководители низового ранга жили лучше большинства населения, но не шиковали. Когда отец стал крупным номенклатурным работником, Галина уже была почти совершеннолетней.

Ещё при Сталине Брежнев был назначен новым главой Молдавской ССР. В это же время Галина начала учебу на филологическом факультете Кишинёвского университета, хотя с детства мечтала стать актрисой, что неплохо подходило её бурному темпераменту. Но Брежнев считал эту профессию слишком легкомысленной и категорически запретил даже думать о поступлении в театральный вуз. Учёбу она так и не завершила, решив выйти замуж.

Первый брак

В начале 50-х Галина Брежнева сходила на одно из представлений приехавшего цирка, где и обратила внимание на одного из цирковых артистов — Евгения Милаева. Для дочери номенклатурного деятеля цирковой артист был несколько сомнительным вариантом, всё же они старались родниться друг с другом, заключая браки внутри своей среды. Галине полагалось выйти замуж за сына какого-нибудь секретаря ЦК или хотя бы сына высокопоставленного военачальника. Вдобавок будущий муж был старше жены на 19 лет. Наконец, у него уже была жена, а свадьба состоялась всего три года назад.

Но Брежнев ещё только начинал свой номенклатурный путь, не в полной мере освоился во властных кругах. К тому же он бесконечно любил свою единственную дочь, поэтому не стал сильно противиться этому явно неравному браку.

Галина Брежнева и первый муж, артист цирка Евгений Милаев. Фото: © vk.com

Супруги хорошо относились друг к другу, Галина даже некоторое время проработала костюмером в цирковой труппе. Вскоре дела у Милаева явно пошли на подъём. В хрущёвский период СССР постепенно начал открываться миру, и советские артисты стали выезжать на гастроли в другие страны. За ними потянулись и цирковые труппы. Милаев стал хорошо зарабатывать, да и отец Брежневой постепенно поднимался по номенклатурной лестнице и возглавил Казахстан, воспользовавшись доверием Хрущёва, который давно знал его.

Брак продлился десять лет и закончился по инициативе Галины. Она узнала про связь супруга с молодой артисткой цирка и потребовала развода. Милаев разводиться не хотел.

Второй брак

В отместку Галина завела бурный роман с юным иллюзионистом Игорем Кио. Он был выходцем из достаточно известной семьи. Его отец — Эмиль Кио, также был знаменитым в СССР фокусником и иллюзионистом. А дядя Феликс Гиршфельд в своё время был широко известен в узких кругах как мистический анархист. Кроме того, дядя работал в знаменитой газете "Гудок", с которой сотрудничали такие знаменитости, как Булгаков, Ильф и Петров, Катаев, Зощенко и Олеша.

Игорь Эмильевич Кио (1944–2006), артист цирка, иллюзионист. Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

Милаев пытался сохранить семью, поэтому Галине пришлось прибегнуть к помощи друзей. По знакомству ей удалось без проблем расторгнуть брак и тут же зарегистрировать новый. По легенде, Брежнев узнал о новом браке дочери только из новостей по "Голосу Америки". По более правдоподобной версии, Галина оставила отцу записку, в которой сообщала об отъезде в Сочи, разводе с Милаевым и о новом браке с 18-летним Кио, который был моложе почти на полтора десятка лет.

Это был громкий скандал, который мог серьёзно навредить дальнейшему восхождению Брежнева. На тот момент он уже входил в состав Политбюро и занимал должность председателя Президиума Верховного совета СССР. То есть номинально он был главой государства, фактически советским президентом. Однако политическая власть советского "президента" была невелика и Брежнев стремился к большему. И в этих условиях семейный скандал мог навредить его надеждам.

В своё время Андропов ради партийной карьеры отрёкся от проблемного сына, имевшего неприятности с законом. А будущий генсек Черненко не попал в московский партийный аппарат именно из-за проблем по "женской линии" (при переводе в Москву одна из бывших сожительниц пожаловалась на него, что он сожительствовал с несколькими женщинами одновременно и бросил всех, не оказывая никакой поддержки. В результате Черненко отослали в Кишинёв вместо Москвы).

И вот теперь дочь своим легкомысленным поведением ставила Брежнева в неловкое положение. Ведь он был уже не номенклатурщиком средней руки, а входил в узкий круг из пяти-десяти человек, управляющих страной. Бегство дочери с молоденьким фокусником явно не входило в планы будущего генерального секретаря. Поэтому он отправил за молодожёнами погоню.

Брак Брежневой и Кио в лучших традициях западного шоу-бизнеса продлился всего несколько дней. Легенда гласит, что представители спецслужб, нашедшие молодожёнов в Сочи, увезли Галину с собой, а у Кио забрали паспорт и вскоре вернули его уже без печати о браке. Однако сам Кио вспоминал те события несколько иначе.

Галина Брежнева в молодости. Фото: © vk.com

По его словам, к ним приехал напуганный и бледный генерал милиции в компании с начальником паспортного стола. Они действительно увезли с собой Галину и забрали у Кио паспорт. Через несколько дней ему вернули паспорт по почте. Никакими спецсредствами штамп о браке не вытравливали. Страницу со штампом просто вырвали, поставив печать "Подлежит обмену". В итоге Кио пришлось получать новый паспорт, в котором уже не содержалось сведений о браке.

Дальнейшие попытки Кио и Брежневой тайно встречаться завершились тем, что иллюзиониста вызвали на профилактическую беседу в КГБ и настоятельно порекомендовали забыть о дочери Брежнева.

Третий брак

В 1964 году Брежнев стал новым главой государства после смещения Хрущёва. Галину устроили редактором в агентство печати "Новости". Впрочем, никаких карьерных амбиций у неё никогда не было и на работе она не слишком старалась. Тем не менее коллеги относились к ней хорошо. Брежнева была общительной и разительно отличалась от других представителей номенклатуры. Она не держала никакой дистанции с простыми работниками, была весьма общительна и всегда готова помочь решить какую-то проблему.

К этому же периоду относится её увлечение Марисом Лиепой. В тот момент он был восходящей звездой советского балета. Их отношения с самого начала не имели перспективы, от Лиепы сходила с ума половина женщин Советского Союза, а сам он наотрез отказывался развестись с женой. Тем не менее некоторое время он оказывал знаки внимания Брежневой, ведь ни к чему не обязывающие связи с дочерью генерального секретаря позволяли решить любой вопрос в СССР.

Наконец в 1971 году Брежнева познакомилась в одном из столичных ресторанов с Юрием Чурбановым, который стал её третьим и последним официальным мужем. И первым, которого однозначно одобрил Леонид Брежнев. Чурбанов был офицером, что вполне вписывалось в рамки номенклатурных браков (циркачи и фокусники туда явно не вписывались). Он имел звание подполковника и работал заместителем начальника политического отдела Главного управления исправительно-трудовых учреждений МВД.

Галина Брежнева, дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева, и Юрий Чурбанов. Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Несмотря на то что к моменту встречи с Брежневой Чурбанов уже десять лет состоял в браке, он быстро развёлся, понимая, какие перспективы ему сулит брак с дочерью генерального секретаря. И он не прогадал. Его карьера резко пошла в гору. Сначала он стал начальником политического управления внутренних войск МВД, а затем и заместителем министра внутренних дел. Возможно, при других обстоятельствах стал бы и министром, но главой МВД был очень старый и проверенный друг Брежнева Николай Щёлоков.

Поначалу всё было неплохо, но со временем Брежнева стала всё больше времени проводить на богемных тусовках и заводить сомнительные связи. В конце 70-х она завела свой самый скандальный роман. Её избранником оказался Борис Буряце, который был младше её на 17 лет. Буряце был заштатным артистом цыганского театра "Ромэн", к тому же имел за плечами судимость за кражу и сомнительных друзей из числа валютчиков и фарцовщиков. Тем не менее после вмешательства Галины его зачислили в штат Большого театра.

Зимой 1981 года была ограблена квартира знаменитой дрессировщицы Ирины Бугримовой, у которой похитили большое количество бриллиантов. Вскоре в аэропорту был задержан гражданин, пытавшийся провезти их зашитыми в свою одежду. Задержанный заявил, что наводчиком воров был Буряце. Его арестовали, но твёрдых улик против него не было. Тем не менее скандал сильно бил по Брежневу и Чурбанову, поскольку распространились слухи, что кража была совершена по просьбе Брежневой, которая будто бы завидовала бриллиантам Бугримовой и хотела иметь их в своей коллекции.

Непосредственно в материалах уголовного дела Брежнева не фигурировала, но молва однозначно связывала её с бриллиантовым делом. Самого Буряце в итоге осудили за спекуляцию и отправили в тюрьму усилиями Чурбанова.

К этому времени по Союзу ходили самые невероятные слухи о похождениях дочери генсека. Говорили о кутежах с икрой, о роскошных иномарках, самой богатой в стране коллекции бриллиантов. Масла в огонь подлило и награждение Галины орденом Трудового Красного Знамени в 1979 году, к 50-летнему юбилею. Пикантности этому награждению добавлял тот факт, что за свою жизнь Галина проработала всего несколько лет, да и то скорее символически и на особых условиях. А между тем орден вручался только за особые трудовые заслуги перед советским государством. Конечно, это была явная дискредитация награды.

Конец прекрасной эпохи

Смерть отца в 1982 году стала для Галины сильнейшим потрясением, от которого она уже не оправилась. Брежнев делал для дочери всё, и она настолько привыкла к статусу советской принцессы, что уже не могла жить самостоятельно. Пришедший к власти Андропов сразу же начал зачищать брежневских ставленников в высших эшелонах власти. Галине объяснили, что так, как раньше, уже никогда не будет и прекрасная эпоха для неё закончилась.

Первый тревожный звоночек прозвучал, когда её мужа Юрия Чурбанова сняли с должности и перевели на другую работу с очень серьёзным понижением статуса. Но настоящие проблемы у них начались в перестройку.

Организаторы перестройки противопоставляли себя брежневской эпохе с её коррупцией, кумовством, несменяемостью и дискредитацией советской идеологии. Было инициировано несколько шумных коррупционных дел против ставленников Брежнева. Одним из самых громких оказалось Хлопковое дело, всколыхнувшее всю страну.

Дело тянулось до самого конца 80-х, и одним из его фигурантов стал Юрий Чурбанов, обвинённый в получении взяток. Его исключили из партии, лишили всех званий и наград и приговорили к 12 годам заключения. Имущество было конфисковано. Однако Галина в суде сумела отбить значительную часть украшений, коллекционного оружия, квартир и автомобилей, доказав, что это были подарки её отца, а не имущество Чурбанова. Пока муж находился в тюрьме, она развелась с ним.

С этого момента Брежнева начала злоупотреблять алкоголем. По воспоминаниям друзей, до смерти отца она пила весьма умеренно, хотя повеселиться любила. Настоящая алкогольная зависимость начала проявляться уже на рубеже 80–90-х годов. Старые друзья в большинстве своём потеряли к ней интерес и перестали общаться. Новыми друзьями, а точнее собутыльниками, стали сомнительные личности.

В 90-е к ней зачастили журналисты, как российские, так и иностранные. Она с удовольствием давала интервью, во время которых вела себя крайне эпатажно. Например, могла залезть на стол, задрать юбку и начать танцевать.

Одно из последних интервью для документального фильма оставило весьма тягостное впечатление. Брежнева была пьяна, прямо перед камерой пила Советское шампанское, танцевала, а затем начинала плакать, вспоминая, как хорошо ей жилось при живом отце.

Вскоре после этого интервью она угодила в психиатрическую клинику, куда её определила единственная дочь Виктория. У дочери с ранних лет были плохие отношения с матерью, и ещё в подростковом возрасте она перебралась к бабушке. Оформив опекунство над матерью, она определила её в одну из подмосковных психиатрических клиник, где она и скончалась летом 1998 года, не дожив девять месяцев до своего 70-летия.