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Опубликовано 15 июля 2018, 17:00

Что не так с путанами в видеоиграх. Взгляд учёного (5 цитат)

Доцент Бонни Руберг из Университета Калифорнии (США) провёл исследование, посвящённое персонажам секс-работниц из GTA V, Fallout: New Vegas и Sleeping Dogs. По мнению специалиста, компьютерные проститутки слишком доступны, а их труд ценится недостаточно высоко.

Главная проблема заключается в том, что в компьютерных играх жизнь девушек лёгкого поведения ценится меньше, чем жизнь обывателей. Игроки убивают и грабят их, считая такое поведение нормой

Бонни Руберг

GTA V. Фото @ gta.wikia.com

GTA V. Фото @ gta.wikia.com

Я считаю, что профессия секс-работницы абсолютно необходима

Бонни Руберг

GTA V. Фото @ кадр из видео YouTube/OnzinGaming

GTA V. Фото @ кадр из видео YouTube/OnzinGaming

Компьютерные проститутки часто готовы отдаться главному герою с большой скидкой, а то и вовсе бесплатно. Так игроку внушается ощущение собственной исключительности

Бонни Руберг

Fallout: New Vegas. Фото @ fallout.wikia.com

Fallout: New Vegas. Фото @ fallout.wikia.com

Проституция приравнена к эксплуатации, а проститутки — к жертвам. Я не согласен с таким положением вещей

Бонни Руберг

Sleeping Dogs. Фото @ кадр из видео YouTube/yoz303303

Sleeping Dogs. Фото @ кадр из видео YouTube/yoz303303

Прежде чем создавать персонажей секс-работниц, разработчикам следует консультироваться с представительницами этой профессии

Бонни Руберг

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Семен Хафизов
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