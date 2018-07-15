Что не так с путанами в видеоиграх. Взгляд учёного (5 цитат)
Доцент Бонни Руберг из Университета Калифорнии (США) провёл исследование, посвящённое персонажам секс-работниц из GTA V, Fallout: New Vegas и Sleeping Dogs. По мнению специалиста, компьютерные проститутки слишком доступны, а их труд ценится недостаточно высоко.
Главная проблема заключается в том, что в компьютерных играх жизнь девушек лёгкого поведения ценится меньше, чем жизнь обывателей. Игроки убивают и грабят их, считая такое поведение нормой
Бонни Руберг
GTA V. Фото @ gta.wikia.com
Я считаю, что профессия секс-работницы абсолютно необходима
Бонни Руберг
GTA V. Фото @ кадр из видео YouTube/OnzinGaming
Компьютерные проститутки часто готовы отдаться главному герою с большой скидкой, а то и вовсе бесплатно. Так игроку внушается ощущение собственной исключительности
Бонни Руберг
Fallout: New Vegas. Фото @ fallout.wikia.com
Проституция приравнена к эксплуатации, а проститутки — к жертвам. Я не согласен с таким положением вещей
Бонни Руберг
Sleeping Dogs. Фото @ кадр из видео YouTube/yoz303303
Прежде чем создавать персонажей секс-работниц, разработчикам следует консультироваться с представительницами этой профессии
Бонни Руберг