"Замуж за Бузову". Определились олигархи, которые поборются за сердце звезды

Стать новым бойфрендом известной певицы попытаются глава крупного завода по производству сыра, а также предприниматель, специализирующийся на криптовалюте.

В Италии стартовали съёмки шоу "Замуж за Бузову", которое, по сути, стало женской версией "Холостяка". Только если ранее претендентки боролись за сердце свободной знаменитости, то теперь конкурировать предстоит мужчинам. Об этом сообщает Super.ru.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Июн 2018 в 9:32 PDT

Свою романтическую историю Бузова решила развернуть в Тоскане, Риме, Неаполе, Вероне и других местах. Как сообщает издание, миллионер Евгений Назаров, который занимается криптовалютой, будет одним из тех, кто попытается завоевать сердце Бузовой.

За время своей карьеры Евгений работал в ряде крупных российских банков, а также строил карьеру в ЦБ. Сейчас он много путешествует и ведёт бизнес-тренинги о том, как заработать деньги.

Второй претендент на руку и сердце Бузовой — бизнесмен Денис Лебедев. Он возглавляет крупный завод по производству сыра в России. Денис не ведёт публичный образ жизни, а путешествиям за границу предпочитает отдых за городом и на рыбалке.

Ранее Лайф сообщал, что Бузова станет первой девушкой в России, которая будет искать себе пару через женскую версию нашумевшего шоу "Холостяк".

Во время реалити-шоу на героя претендуют сразу несколько участников. Их задача — обаять, влюбить в себя и пройти в следующий этап. Главный приз проекта — рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.