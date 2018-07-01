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Опубликовано 1 июля 2018, 02:55

"Пакет Яровой" вступил в силу

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Для операторов связи правительство даёт отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный как "пакет Яровой", начал действовать на территории России. Автором документа, подписанного президентом 7 июля 2016 года, является депутат Госдумы Ирина Яровая.

С 1 июля операторы связи и интернет-компании должны будут хранить голосовые и текстовые сообщения, фото, видео и другие файлы пользователей в срок до шести месяцев.

В то же время правительство даёт отсрочку операторам связи в вопросе хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с октября этого года компании должны будут хранить интернет-трафик за последние 30 дней. При этом ёмкость технических средств хранения будет увеличиваться каждый год на 15 процентов в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

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Артём Андреев
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