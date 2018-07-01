"Пакет Яровой" вступил в силу

С 1 июля операторы связи и интернет-компании должны будут хранить голосовые и текстовые сообщения, фото, видео и другие файлы пользователей в срок до шести месяцев.

В то же время правительство даёт отсрочку операторам связи в вопросе хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с октября этого года компании должны будут хранить интернет-трафик за последние 30 дней. При этом ёмкость технических средств хранения будет увеличиваться каждый год на 15 процентов в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.