При стрельбе в Швеции пострадало четыре человека
Фото: © Flickr/News Oresund
Неизвестные злоумышленники расстреляли группу людей возле церкви в шведском городе Хельсингборге. В результате этого инцидента пострадало четыре человека, сообщает SVT Nyheter.
Сотрудники полиции пока отказываются от комментариев, однако в СМИ появилась информация, что это могли быть разборки криминальных групп.
На месте стрельбы сейчас работают криминалисты, полиция и спасатели. Происшествие классифицируют как "попытку убийства".