При стрельбе в Швеции пострадало четыре человека

Неизвестные злоумышленники расстреляли группу людей возле церкви в шведском городе Хельсингборге. В результате этого инцидента пострадало четыре человека, сообщает SVT Nyheter.

Сотрудники полиции пока отказываются от комментариев, однако в СМИ появилась информация, что это могли быть разборки криминальных групп.