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Регион
Опубликовано 1 июля 2018, 06:41

При стрельбе в Швеции пострадало четыре человека

Фото: &copy; Flickr/News Oresund

Фото: © Flickr/News Oresund

Неизвестные злоумышленники расстреляли группу людей возле церкви в шведском городе Хельсингборге. В результате этого инцидента пострадало четыре человека, сообщает SVT Nyheter.

Сотрудники полиции пока отказываются от комментариев, однако в СМИ появилась информация, что это могли быть разборки криминальных групп.

На месте стрельбы сейчас работают криминалисты, полиция и спасатели. Происшествие классифицируют как "попытку убийства".

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Андрей Довлатов
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