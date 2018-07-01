Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июля 2018, 18:25

Туроператор "Аврора БГ" отменяет чартеры из Петербурга в Болгарию и Черногорию

Болгария. Фото: &copy; Pixabay / Anestiev

Болгария. Фото: © Pixabay / Anestiev

Решение по Болгарии компания объяснила изменением стоимости перевозки, а причины отказа от программы по Черногории не приводятся.

Туроператор "Аврора БГ" с понедельника, 2 июля, приостанавливает летние чартерные рейсы в Болгарию и Черногорию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— Туроператор "Аврора БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнёрам о "приостановке" летних полётных чартерных программ в Болгарию и Черногорию со 2 июля 2018 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение по болгарской программе компания объяснила "существенным изменением стоимости перевозки", "которая привела к низким финансовым показателям направления". При этом причины отказа от черногорской программы туроператор не приводит, отметили в ассоциации.

По данным АТОР, компания заверяет партнёров в том, что оператор вывезет туристов, которые уже за границей, а также выполнит все обязательства по программам отдыха в детских оздоровительных лагерях Черногории, Болгарии и Турции.

BannerImage
Анна Стрельцова
  • Новости
  • Болгария
  • Регионы
  • В мире
  • Черногория
  • Путешествия
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar