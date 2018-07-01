Туроператор "Аврора БГ" отменяет чартеры из Петербурга в Болгарию и Черногорию
Болгария. Фото: © Pixabay / Anestiev
Решение по Болгарии компания объяснила изменением стоимости перевозки, а причины отказа от программы по Черногории не приводятся.
Туроператор "Аврора БГ" с понедельника, 2 июля, приостанавливает летние чартерные рейсы в Болгарию и Черногорию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
— Туроператор "Аврора БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнёрам о "приостановке" летних полётных чартерных программ в Болгарию и Черногорию со 2 июля 2018 года, — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение по болгарской программе компания объяснила "существенным изменением стоимости перевозки", "которая привела к низким финансовым показателям направления". При этом причины отказа от черногорской программы туроператор не приводит, отметили в ассоциации.
По данным АТОР, компания заверяет партнёров в том, что оператор вывезет туристов, которые уже за границей, а также выполнит все обязательства по программам отдыха в детских оздоровительных лагерях Черногории, Болгарии и Турции.