Туроператор "Аврора БГ" отменяет чартеры из Петербурга в Болгарию и Черногорию

Решение по Болгарии компания объяснила изменением стоимости перевозки, а причины отказа от программы по Черногории не приводятся.

Туроператор "Аврора БГ" с понедельника, 2 июля, приостанавливает летние чартерные рейсы в Болгарию и Черногорию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— Туроператор "Аврора БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнёрам о "приостановке" летних полётных чартерных программ в Болгарию и Черногорию со 2 июля 2018 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение по болгарской программе компания объяснила "существенным изменением стоимости перевозки", "которая привела к низким финансовым показателям направления". При этом причины отказа от черногорской программы туроператор не приводит, отметили в ассоциации.