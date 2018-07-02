В Танзании 20 человек погибли в массовом ДТП

По меньшей мере 20 человек погибли и 45 пострадали в результате массового ДТП в Танзании. Об этом пишет местное издание Daily News со ссылкой на полицию города Мбея.

Отмечается, что грузовик на большой скорости врезался в микроавтобус и столкнул его в канаву. После этого он задел ещё два микроавтобуса и сам съехал с обрыва. Водитель грузовика сбежал с места ДТП, полиция ведёт его поиски.