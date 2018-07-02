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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 01:13

В Танзании 20 человек погибли в массовом ДТП

Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Правоохранители отметили, что участок дороги, где произошёл инцидент, узкий и неровный.

По меньшей мере 20 человек погибли и 45 пострадали в результате массового ДТП в Танзании. Об этом пишет местное издание Daily News со ссылкой на полицию города Мбея.

Отмечается, что грузовик на большой скорости врезался в микроавтобус и столкнул его в канаву. После этого он задел ещё два микроавтобуса и сам съехал с обрыва. Водитель грузовика сбежал с места ДТП, полиция ведёт его поиски.

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Артём Андреев
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