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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 01:51

За последние три дня в Средиземном море утонуло более 200 мигрантов

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Международная организация по миграции сообщила о более 200 утонувших в Средиземном море мигрантах за последние три дня (с 29 июня по 1 июля).

— В конце этой недели около 204 мигрантов погибли в море у побережья Ливии. Таким образом, общее число мигрантов, утонувших в этом году, превысило 1000 человек, — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что 103 из них погибли в пятницу, 29 июня, в результате кораблекрушения. Ещё одно подобное происшествие случилось в воскресенье, 1 июля, однако организация не раскрывает количество погибших, сообщая только о 41 спасённом человеке.

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Евгений Шуваев
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