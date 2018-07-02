За последние три дня в Средиземном море утонуло более 200 мигрантов

Международная организация по миграции сообщила о более 200 утонувших в Средиземном море мигрантах за последние три дня (с 29 июня по 1 июля).

— В конце этой недели около 204 мигрантов погибли в море у побережья Ливии. Таким образом, общее число мигрантов, утонувших в этом году, превысило 1000 человек, — говорится в сообщении организации.