Популярному актёру, согласно опубликованной информации, достанется роль доктора Айво Роботника.

В Сети появилась информация о том, что Джим Керри сыграет в фильме про ежа Соника. Актёру достанется роль доктора Айво Роботника, который также известен как Эггмен.

Согласно опубликованной информации, роль злого доктора не подразумевает использование массы компьютерных эффектов, поэтому актёр предстанет перед зрителями в узнаваемом виде. Полнометражный фильм про Соника будет сочетать живые съёмки и компьютерную графику.