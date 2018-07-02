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Опубликовано 2 июля 2018, 10:45

Создатели Fallout не забудут о традиционных играх

Фото &copy; Bethesda Softworks&nbsp;

Фото © Bethesda Softworks 

По словам разработчиков, в игре Fallout 76 они решили поэкспериментировать с новым подходом к работе.

Творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард продолжает рассказывать о планах студии. На этот раз стало известно, что разработчики не забудут о традиционных играх.

Напомним, что многих насторожило наличие многопользовательского режима в Fallout 76. Геймеры считают, что появление мультиплеера может отразиться на будущих играх Bethesda, в том числе на Fallout 5 и The Elder Scrolls VI.

Тодд Говард заявил, что бояться нечего. Дело в том, что команда разработчиков продолжит работать над традиционными одиночными играми, но ей интересно и поэкспериментировать в рамках уже полюбившихся серий. Именно по этой причине появилась Fallout 76 и мобильная The Elder Scrolls: Blades.

Напомним, Fallout 76 выходит 14 ноября на PS4, Xbox One и РС.

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Сергей Сурепин
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