Мультфильм "Суперсемейка-2" третью неделю подряд лидирует в российском прокате
Кадр мультфильма "Суперсемейка 2"/ © Кинопоиск
Новая анимационная лента рассказывает о приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.
Мультфильм "Суперсемейка-2" третью неделю подряд занимает лидирующую позицию по кассовым сборам в РФ и СНГ. Фантастическая лента с 28 июня по 1 июля собрала 87,2 миллиона рублей.
Мультфильм снял Брэд Бёрд. Он вышел в российский прокат 14 июня. Лента рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью. Первая часть, также созданная Бёрдом, вышла в 2004 году.
Второе место вторую неделю подряд занимает комедия "8 подруг Оушена". С 28 июня по 1 июля лента собрала 70,2 миллиона рублей. На третьем месте оказалась комедия "Ты водишь!", которая собрала 64,1 миллиона рублей.