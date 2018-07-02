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Опубликовано 2 июля 2018, 07:58

Мультфильм "Суперсемейка-2" третью неделю подряд лидирует в российском прокате

Кадр мультфильма "Суперсемейка 2"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Суперсемейка 2"/ © Кинопоиск

Новая анимационная лента рассказывает о приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.

Мультфильм "Суперсемейка-2" третью неделю подряд занимает лидирующую позицию по кассовым сборам в РФ и СНГ. Фантастическая лента с 28 июня по 1 июля собрала 87,2 миллиона рублей.

Мультфильм снял Брэд Бёрд. Он вышел в российский прокат 14 июня. Лента рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью. Первая часть, также созданная Бёрдом, вышла в 2004 году.

Второе место вторую неделю подряд занимает комедия "8 подруг Оушена". С 28 июня по 1 июля лента собрала 70,2 миллиона рублей. На третьем месте оказалась комедия "Ты водишь!", которая собрала 64,1 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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