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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 08:08

Новый "Мир Юрского периода" продолжает идти на рекорд по кассовым сборам

Кадр фильма "Мир Юрского периода 2"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мир Юрского периода 2"/ © Кинопоиск

Лента, посвящённая динозаврам, до сих пор актуальна у зрителей по всему миру. Фильм может установить новый рекорд.

Фильм "Мир Юрского периода — 2" до сих пор занимает первую позицию в мировом прокате. В США лента за десять дней проката заработала 264,8 миллиона долларов (первый фильм получил 208,8 миллиона).

Вместе с международным прокатом "Мир" заработал уже 932,3 миллиона долларов. Аналитики считают, что лента без проблем преодолеет отметку в один миллиард долларов.

На втором месте при этом идёт "Суперсемейка-2", которая собрала 439,7 миллиона долларов. Третью позицию занимает фильм "Убийца-2. Против всех". Лента в первые выходные заработала 19 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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