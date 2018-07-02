Новый "Мир Юрского периода" продолжает идти на рекорд по кассовым сборам
Кадр фильма "Мир Юрского периода 2"/ © Кинопоиск
Лента, посвящённая динозаврам, до сих пор актуальна у зрителей по всему миру. Фильм может установить новый рекорд.
Фильм "Мир Юрского периода — 2" до сих пор занимает первую позицию в мировом прокате. В США лента за десять дней проката заработала 264,8 миллиона долларов (первый фильм получил 208,8 миллиона).
Вместе с международным прокатом "Мир" заработал уже 932,3 миллиона долларов. Аналитики считают, что лента без проблем преодолеет отметку в один миллиард долларов.
На втором месте при этом идёт "Суперсемейка-2", которая собрала 439,7 миллиона долларов. Третью позицию занимает фильм "Убийца-2. Против всех". Лента в первые выходные заработала 19 миллионов долларов.