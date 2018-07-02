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Опубликовано 2 июля 2018, 10:09

По мотивам "Ведьмака" сняли мультфильм

Кадр видео&nbsp;mashed
Кадр видео mashed

Новая работа, которую выполнили энтузиасты, стилистически повторяет популярный мультфильм "Самурай Джек".

Команда аниматоров-энтузиастов, которая ведёт YouTube-канал Mashed, выпустила короткометражный мультипликационный фильм. За основу был взят третий "Ведьмак", а сама лента выполнена в стилистике популярного "Самурая Джека".

Действие видео разделено на две части. Первая — подготовка главного героя Геральта к будущей битве с грифоном, вторая — сражение с этим зверем.

Помимо всего прочего, создатели мультфильма отдали дань уважения авторам оригинальной работы. В мультфильме можно заметить плакат о том, что Джека разыскивают мёртвым или живым.

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Сергей Сурепин
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