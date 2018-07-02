По мотивам "Ведьмака" сняли мультфильм
Новая работа, которую выполнили энтузиасты, стилистически повторяет популярный мультфильм "Самурай Джек".
Команда аниматоров-энтузиастов, которая ведёт YouTube-канал Mashed, выпустила короткометражный мультипликационный фильм. За основу был взят третий "Ведьмак", а сама лента выполнена в стилистике популярного "Самурая Джека".
Действие видео разделено на две части. Первая — подготовка главного героя Геральта к будущей битве с грифоном, вторая — сражение с этим зверем.
Помимо всего прочего, создатели мультфильма отдали дань уважения авторам оригинальной работы. В мультфильме можно заметить плакат о том, что Джека разыскивают мёртвым или живым.