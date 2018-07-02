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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 11:23

Нужно гулять! Милонов призвал ввести в России выходные после побед сборной на ЧМ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Такая идея родилась после победы сборной России над Испанией в 1/8 финала мундиаля.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что россияне должны иметь право на отдых в честь побед сборной России в матчах домашнего чемпионата мира. Такую идею он озвучил в эфире радио "Комсомольская правда". Милонов убеждён, что его точку зрения поддержит большинство народных избранников.

— Естественно надо дать людям возможность полдня или денёчек, кто хочет, отдохнуть. (...) Поэтому в понедельник, я считаю, вполне нужно гулять, — заявил Милонов, комментируя победу сборной России над Испанией в 1/8 финала мундиаля.

К слову, сам факт успешного выступления российских футболистов парламентарий связывает с колоссальной поддержкой болельщиков. Как только сами зрители поверили в нашу сборную, у спортсменов родилась воля к победе, рассуждает Милонов.

— Перестали унижать, перестали издеваться — они поверили, что за ними болельщики. И бились, и бились абсолютно с неравными по силе противниками, — добавил он.

Напомним, что в минувшее воскресенье на стадионе "Лужники" сборная России по футболу одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией. Исход драматичного матча решился в серии пенальти.

Ранее Лайф сообщал, что жителям Сочи официально разрешили не работать в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Соответствующее распоряжение подписал глава города-курорта Анатолий Пахомов. Ранее с подобной идеей выступил мэр Калининграда Александр Ярощук. При этом градоначальник призвал жителей быть доброжелательными по отношению к гостям чемпионата и "никого не бить". Аналогичную идею обсуждали и в Екатеринбурге.

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Марина Калегина
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