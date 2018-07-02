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Опубликовано 2 июля 2018, 11:05

Назван победитель европейского чемпионата по PlayerUnknown’s Battlegrounds

Фото &copy; VK/Team Liquid

Фото © VK/Team Liquid

Команда-чемпион получила благодаря этой победе 20 тысяч долларов, а также возможность принять участие в основном турнире.

Команда Team Liquid стала чемпионом европейского отборочного турнира PUBG Global Invitational 2018. Киберспортсмены заработали 20 тысяч долларов и проход в основной турнир.

Главное спортивное событие пройдёт в Берлине. Команды, которые прошли региональные квалификации, разыграют 2 миллиона долларов.

За время проведения турнира команда Team Liquid выиграла четыре из 15 раундов, а также несколько раз занимала вторые и третьи места по итогам матчей. Второе место заняла команда Welcome to South George, третье — Pittsburgh Knights. Эти команды также получили право выступить на мировом финале в Берлине.

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Сергей Сурепин
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