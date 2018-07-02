Назван победитель европейского чемпионата по PlayerUnknown’s Battlegrounds

Команда-чемпион получила благодаря этой победе 20 тысяч долларов, а также возможность принять участие в основном турнире.

За время проведения турнира команда Team Liquid выиграла четыре из 15 раундов, а также несколько раз занимала вторые и третьи места по итогам матчей. Второе место заняла команда Welcome to South George, третье — Pittsburgh Knights. Эти команды также получили право выступить на мировом финале в Берлине.