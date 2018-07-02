Популярного стримера забанили на Twitch за агрессивное поведение

Бывшего профессионального игрока в Counter-Strike заблокировали на стриминговой площадке Twitch.

Бан получил Мохаммед Ассад, известный под псевдонимом M0E. Администрация сервиса заявила, что геймер получил бан из-за агрессивного поведения.

По словам игрока, он никогда до этого не получал предупреждений от Twitch. Также геймер заявил, что, ещё до того как его заблокировали, он принял решение изменить лексику, которую использует во время трансляций.

Позже M0E объявил, что бан продлится в течение 30 дней. Геймер высказал своё возмущение администраторам сервиса, так как его заблокировали, даже несмотря на то что на канале было возрастное ограничение.