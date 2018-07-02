Российского киберспортсмена исключили из профессиональной лиги за безделье

Дмитрий Богданов был капитаном команды EPG. Его исключили из второго дивизиона FACEIT Pro League.

Российский игрок сообщил, что он только дважды играл в этой лиге. Несмотря на это, геймер заявил, что знает много игроков, которые играли в FACEIT Pro League — FPL Challenger ещё меньше.

Вместе с этим Дмитрий Богданов, который выступает под псевдонимом hooch, заявил, что приглашение на участие в лиге получил тренер EPG Андрей xomA Мироненко. По его словам, команда EPG показала одно из лучших выступлений в 2018 году. Геймер не видит логики в поведении организаторов турнира и лиги.