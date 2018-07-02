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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 12:05

Российского киберспортсмена исключили из профессиональной лиги за безделье

Фото &copy; Twitter/Dmitry Bogdanov&rlm;

Фото © Twitter/Dmitry Bogdanov

Дмитрий Богданов был капитаном команды EPG. Его исключили из второго дивизиона FACEIT Pro League.

Российский игрок сообщил, что он только дважды играл в этой лиге. Несмотря на это, геймер заявил, что знает много игроков, которые играли в FACEIT Pro League — FPL Challenger ещё меньше.

Вместе с этим Дмитрий Богданов, который выступает под псевдонимом hooch, заявил, что приглашение на участие в лиге получил тренер EPG Андрей xomA Мироненко. По его словам, команда EPG показала одно из лучших выступлений в 2018 году. Геймер не видит логики в поведении организаторов турнира и лиги.

Напомним, в апреле FACEIT забрала у многих профессиональных игроков доступ к FPL и опустила их на один дивизион ниже. Своего места в лиге лишились Георгий Яскин, Маркус Уоллстен и многие другие профессиональные геймеры.

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Сергей Сурепин
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