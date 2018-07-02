Dota 2 три месяца подряд становится самой просматриваемой киберспортивной игрой

Она продолжает удерживать первое место по количеству просмотров на Twitch и YouTube Gaming.

Аналитическая фирма Newzoo отчиталась об успехах киберспортивных дисциплин. Из нового отчёта стало известно, что Dota 2 третий месяц удерживает первое место по количеству просмотров турниров на платформах Twitch и YouTube Gaming.

В апреле общее число просмотров трансляций Dota 2 составило 40 миллионов. Из них 21,2 миллиона — просмотр киберспортивных трансляций. В мае зрители посмотрели 38,8 миллиона часов Dota 2, 17,9 миллиона пришлось на киберспорт.

В апреле второе место заняла Overwatch (31,5 млн и 16,2 млн часов), третье — League of Legends (73,9 млн и 14,2 млн часов). В мае второе место заняла League of Legends (81,2 млн и 17,2 млн часов), третье — Counter-Strike: Global Offensive (26,1 млн и 15,6 млн часов).