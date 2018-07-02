Количество игроков в Counter-Strike выросло впервые за 4 месяца
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Популярная некогда многопользовательская игра продолжает набирать обороты и демонстрирует хорошие результаты.
Среднее количество игроков в месяц в Counter-Strike: Global Offensive показало положительную динамику впервые с февраля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Steamcharts.
В июне в многопользовательский шутер студии Valve играли примерно 267 тысяч человек. Это практически на пять тысяч больше, чем в мае этого года.
Напомним, что в последний раз среднее количество игроков в месяц увеличивалось в феврале. Тогда одновременно в игре находились порядка 382 тысяч человек. В следующие три месяца количество игроков только уменьшалось.