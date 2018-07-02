Количество игроков в Counter-Strike выросло впервые за 4 месяца

Популярная некогда многопользовательская игра продолжает набирать обороты и демонстрирует хорошие результаты.

Среднее количество игроков в месяц в Counter-Strike: Global Offensive показало положительную динамику впервые с февраля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Steamcharts.

В июне в многопользовательский шутер студии Valve играли примерно 267 тысяч человек. Это практически на пять тысяч больше, чем в мае этого года.