Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 12:49

Количество игроков в Counter-Strike выросло впервые за 4 месяца

Фото &copy; Valve&nbsp;

Фото © Valve 

Популярная некогда многопользовательская игра продолжает набирать обороты и демонстрирует хорошие результаты.

Среднее количество игроков в месяц в Counter-Strike: Global Offensive показало положительную динамику впервые с февраля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Steamcharts.

В июне в многопользовательский шутер студии Valve играли примерно 267 тысяч человек. Это практически на пять тысяч больше, чем в мае этого года.

Напомним, что в последний раз среднее количество игроков в месяц увеличивалось в феврале. Тогда одновременно в игре находились порядка 382 тысяч человек. В следующие три месяца количество игроков только уменьшалось.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • киберспорт
  • counterstrike
  • valve
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar