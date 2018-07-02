Володин встретится с делегацией Конгресса США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с американскими конгрессменами, которые прибыли в Россию. Как пояснил вице-председатель нижней палаты парламента Александр Жуков, встреча состоится 3 июля в 13:00.

Американские сенаторы будут в России до 5 июля. В состав делегации входят председатель комитета конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, несколько сенаторов от различных штатов и член палаты представителей от Техаса.