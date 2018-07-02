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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 13:59

Володин встретится с делегацией Конгресса США

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с американскими конгрессменами, которые прибыли в Россию. Как пояснил вице-председатель нижней палаты парламента Александр Жуков, встреча состоится 3 июля в 13:00.

— Встреча начнётся в 13 часов, — сказал Жуков журналистам.

Американские сенаторы будут в России до 5 июля. В состав делегации входят председатель комитета конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, несколько сенаторов от различных штатов и член палаты представителей от Техаса.

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Янковская Ольга
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