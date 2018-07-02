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Опубликовано 2 июля 2018, 12:29

Адам Сэндлер испортил фотосессию молодожёнам

Фото &copy; Arthur Mola/Invision/AP

Фото © Arthur Mola/Invision/AP

Популярный американский актёр проходил мимо, когда пара позировала для свадебной фотосессии.

Комик и актёр Адам Сэндлер стал незапланированным участником фотосессии молодожёнов, сообщает Mashable.

Всё это происходило в Монреале. В это время актёр проходил мимо. Женщина по имени Алекс узнала Сэндлера и помахала ему, после чего они немного пообщались.

По словам молодожёнов, они сказали Сэндлеру, что являются большими его поклонниками. После этого актёр решил принять участие в фотосессии. Он позировал в красных шортах и футболке.

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Сергей Сурепин
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