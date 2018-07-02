Адам Сэндлер испортил фотосессию молодожёнам
Фото © Arthur Mola/Invision/AP
Популярный американский актёр проходил мимо, когда пара позировала для свадебной фотосессии.
Комик и актёр Адам Сэндлер стал незапланированным участником фотосессии молодожёнов, сообщает Mashable.
Adam Sandler became an unexpected co-star during a Montreal couple's wedding photo shoot captured by @MlleSana_Photo— CBS Sunday Morning (@CBSSunday) June 30, 2018
The actor walked over to congratulate the newlyweds and posed in several photos with them pic.twitter.com/7C3fv7wNhT
Всё это происходило в Монреале. В это время актёр проходил мимо. Женщина по имени Алекс узнала Сэндлера и помахала ему, после чего они немного пообщались.
По словам молодожёнов, они сказали Сэндлеру, что являются большими его поклонниками. После этого актёр решил принять участие в фотосессии. Он позировал в красных шортах и футболке.