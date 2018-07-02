Скорость блокировки сайтов онлайн-казино в России выросла в два раза

22 тысячи страниц с онлайн-играми в период с января по июнь этого года заблокировал Роскомнадзор.

Согласно полученной информации, за аналогичный период прошлого года заблокировано было 11 тысяч подобных нелегальных ресурсов. Часто речь идёт о блокировке "зеркал" сайтов, которые ранее уже были запрещены.

Представители Роскомнадзора заявили о том, что у одного из подобных сайтов было 902 "зеркала". Выявлением нелегальных интернет-ресурсов занимается ФНС. После этого налоговая направляет соответствующую информацию в Роскомнадзор для блокировки. Представители ФНС заявили, что чаще всего речь идёт про "зеркала" страниц интернет-казино, а также нелегальных букмекерских фирм.