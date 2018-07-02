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Опубликовано 2 июля 2018, 12:19

Скорость блокировки сайтов онлайн-казино в России выросла в два раза

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

22 тысячи страниц с онлайн-играми в период с января по июнь этого года заблокировал Роскомнадзор.

Согласно полученной информации, за аналогичный период прошлого года заблокировано было 11 тысяч подобных нелегальных ресурсов. Часто речь идёт о блокировке "зеркал" сайтов, которые ранее уже были запрещены.

Представители Роскомнадзора заявили о том, что у одного из подобных сайтов было 902 "зеркала". Выявлением нелегальных интернет-ресурсов занимается ФНС. После этого налоговая направляет соответствующую информацию в Роскомнадзор для блокировки. Представители ФНС заявили, что чаще всего речь идёт про "зеркала" страниц интернет-казино, а также нелегальных букмекерских фирм.

Численность заблокированных сайтов такого характера продолжает непрерывно расти. В 2015 году заблокировано было 756 таких сайтов, через год — 13 тысяч, в прошлом году — 30,5 тысячи.

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Сергей Сурепин
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