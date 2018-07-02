Авторы Battlefield V не хотят создавать военную игру про стимпанк
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Разработчики поделились планами по созданию новой игры. Они хотят сделать реалистичный шутер.
Продюсер студии DICE Андреас Моррелл в свежем выпуске журнала PC Gamer прокомментировал элементы, которые разработчики показали в дебютном трейлере Battlefield V. Напомним, что они вызвали волну негатива со стороны аудитории.
В частности, к ним можно отнести перевязанную колючей проволокой биту для крикета, которой женщина с протезом вместо левой руки забила вражеского солдата. По словам Моррелла, все показанные в видео элементы будут в самой игре. Также он добавил, что все предметы являются правдоподобными.
Также разработчик добавил, что команда не хочет делать игру, похожую на стимпанк. По его словам, если на войне были вещи, которыми пользовались, то они будут представлены в игре. Выход игры запланирован на 19 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.