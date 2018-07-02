Авторы Battlefield V не хотят создавать военную игру про стимпанк

Разработчики поделились планами по созданию новой игры. Они хотят сделать реалистичный шутер.

Продюсер студии DICE Андреас Моррелл в свежем выпуске журнала PC Gamer прокомментировал элементы, которые разработчики показали в дебютном трейлере Battlefield V. Напомним, что они вызвали волну негатива со стороны аудитории.

В частности, к ним можно отнести перевязанную колючей проволокой биту для крикета, которой женщина с протезом вместо левой руки забила вражеского солдата. По словам Моррелла, все показанные в видео элементы будут в самой игре. Также он добавил, что все предметы являются правдоподобными.