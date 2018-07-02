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Опубликовано 2 июля 2018, 14:03

Стало известно название последней части "Мстителей"

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Оператор будущей киноленты случайно опубликовал название проекта на своём персональном сайте.

Оператор фильмов Marvel Трент Опалок опубликовал на своём личном сайте обновлённый список проектов, в создании которых он принимал участие. Благодаря этому фанаты узнали название нового фильма "Мстители".

Если верить информации, которую опубликовал Трент, будущий боевик получит подзаголовок End Game. У фразы есть несколько возможных вариантов перевода: "конец игры", "завершающая фаза", "решающий момент", "развязка" и даже красивый шахматный термин — "эндшпиль".

Студия Marvel пока не комментирует опубликованную информацию. После того как данные о фильме обнаружили журналисты, Опалок удалил подзаголовок, оставив просто название "Мстители-4".

Напомним, фильм выходит в прокат 2 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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