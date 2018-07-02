Стало известно название последней части "Мстителей"

Оператор будущей киноленты случайно опубликовал название проекта на своём персональном сайте.

Оператор фильмов Marvel Трент Опалок опубликовал на своём личном сайте обновлённый список проектов, в создании которых он принимал участие. Благодаря этому фанаты узнали название нового фильма "Мстители".

Если верить информации, которую опубликовал Трент, будущий боевик получит подзаголовок End Game. У фразы есть несколько возможных вариантов перевода: "конец игры", "завершающая фаза", "решающий момент", "развязка" и даже красивый шахматный термин — "эндшпиль".

Студия Marvel пока не комментирует опубликованную информацию. После того как данные о фильме обнаружили журналисты, Опалок удалил подзаголовок, оставив просто название "Мстители-4".