Тела на деревьях, дома в керосине. Одна из крупнейших авиакатастроф в СССР

Оглавление А тем временем на земле Выводы комиссии

Ночной июльский рейс из Алма-Аты в Ростов-на-Дону. Жара такая, что хочется всё время нести в руках вентилятор, направленный на себя. Отцы семейства отправили чемоданы в багаж, обнимают жён и держат за руки детей. На борту 30 малышей и школьников рассуждают о том, какие замки будут строить на побережье и как накупаются в море, — рейс после Ростова должен был направиться в Симферополь.

Вид на аэропорт Алма-Аты. Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг

Девушки, которые отправляются на курорт, размышляют, как будут загорать, а по вечерам бегать на танцы или просто слушать шум прибоя. А может, кто и роман закрутит. С такими мыслями все направляются в аэрофлотовскую "тушку".

Не построят, не закрутят. Лайнер рухнет через 1 минуту 40 секунд после взлёта и разлетится на куски. Жертвами крупнейшей авиакатастрофы в республике станут 166 пассажиров и членов экипажа. В самолёте не выжил никто.

А тем временем на земле

В частных домах на улице Федосеева задрожали стекла, когда капитан воздушного судна Юрий Кулагин пытался избежать столкновения с землёй. Дело в том, что пилоты не раз сталкивались с такой ситуацией: "тушка" просаживается метров на 30, а потом продолжает набор высоты. В этот раз падение продолжилось.

Лайнер рухнул, задев носовой частью ферму. Но движение продолжалось: так, он трижды "подпрыгнул", разваливаясь на ходу. В огромные трещины вылетали части тел пассажиров и экипажа — ремнями безопасности и обломками их буквально разрывало на куски. Их в ближайшие три дня будут находить на деревьях, на крышах домов, на банях и просто на земле.

В какой-то момент 39 тонн топлива разлились по всей улице, заляпав почву, стены домов, крыши и окна.

— Мы жили через две улицы и ночью услышали взрыв, подумали: бомба рванула. Выбежали на улицу, а там — зарево, светло как днём, в нос ударил ужасный запах горящего керосина. Утром узнали, что самолёт упал рядом с частным сектором, все погибли, у людей сгорели дома и огороды. Вскоре мы переехали в другой район, подальше от аэропорта, — рассказывал в СМИ местный житель Александр Баев.

Разлетелся в разные стороны и багаж. После того как самолётом снесло фонарные столбы, заполыхало поле. В воздухе повисла смесь запахов керосина, гари и дезинфицирующих веществ.

Фото: © РИА Новости/ Юрий Стрелец

Поблизости жили многие сотрудники аэропорта, пишет "Очерки истории Алма-Аты". Так, у одного из них, Сергея, обгорели все три стороны дома, дотла сгорел второй этаж и виноградник.

Мужчина переправил семью в безопасное место, а сам отправился на поиски чёрных ящиков. Позже у него в огороде нашли десятки тел.

Выводы комиссии

Как и многие другие советские авиакатастрофы и угоны самолётов, историю не освещали в СМИ. Какие-то подробности стали всплывать гораздо позже. Однако даже список погибших не предали огласке до сих пор.

На месте крушения в составе комиссии, собранной после произошедшего, работал главный авиаконструктор Ту-154 Александр Шенгардт. По его словам, мог иметь место человеческий фактор. Первоначальная медицинская комиссия пришла к выводу, что в крови погибших пилотов был алкоголь. Однако через неделю специалисты из Москвы это утверждение опровергли.

Эксперты позже пришли к выводу, что причиной крушения стала именно погода. А точнее атмосферное возмущение.

— Катастрофа явилась следствием воздействия на самолёт непрогнозируемого, редко встречающегося интенсивного атмосферного возмущения (нисходящий воздушный поток до 14 м/с, попутный ветер до 20 м/с) при взлёте, в конце уборки механизации, со взлётным весом, близким к максимальному, в условиях высокогорного аэродрома и высокой температуры воздуха, что не обеспечило безопасный исход полёта при действиях экипажа согласно РЛЭ в данных метеоусловиях, — отмечается в заключении экспертов.