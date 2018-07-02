Дрейк доказал свою любовь к играм. Рэпер выпустил трек Final Fantasy

Канадский рэп-исполнитель неоднократно подтверждал свою любовь к видеоиграм на примере Fortnite.

Теперь же Дрейк решил закрепить за собой этот статус. Рэпер на своём новом альбоме Scorpion выпустил трек под названием Final Fantasy.

Аранжировка нового трека очень напоминает саундтрек к одноимённой игре. Геймеры даже провели ряд сравнительных изображений, подтверждающих интерес Дрейка к игре Final Fantasy XV.