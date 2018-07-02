Британские вузы признали геймеров спортсменами
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Осенью в Соединённом Королевстве будет проходить первый киберспортивный турнир среди высших учебных заведений.
Университеты Великобритании признали геймеров спортсменами. Уже этой осенью в стране состоится дебютный киберспортивный турнир. Участие в нём примут студенты вузов.
Как сообщается, в британских университетах игра на ПК признана будет официальным видом спорта наравне с хоккеем, греблей и регби. У неё также появится своя национальная студенческая лига, орган управления и правила.
Список компьютерных игр, в которых будут сражаться геймеры, пока не составлен. Есть предположение, что в него войдут Dota 2, League of Legends, CS:GO и другие.