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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 15:25

Британские вузы признали геймеров спортсменами

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;pixabay.com

Фото: © pixabay.com

Осенью в Соединённом Королевстве будет проходить первый киберспортивный турнир среди высших учебных заведений.

Университеты Великобритании признали геймеров спортсменами. Уже этой осенью в стране состоится дебютный киберспортивный турнир. Участие в нём примут студенты вузов.

Как сообщается, в британских университетах игра на ПК признана будет официальным видом спорта наравне с хоккеем, греблей и регби. У неё также появится своя национальная студенческая лига, орган управления и правила.

Список компьютерных игр, в которых будут сражаться геймеры, пока не составлен. Есть предположение, что в него войдут Dota 2, League of Legends, CS:GO и другие.

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Сергей Сурепин
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