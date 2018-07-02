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Регион
Опубликовано 2 июля 2018, 16:39

Создатели Бэтмена объяснили, зачем они рассказали о свадьбе Тёмного рыцаря

Фото: &copy;&nbsp;DC Entertainment

Фото: © DC Entertainment

Поклонники комиксов остались недовольны тем, что DC решили заранее рассказать о торжестве главного героя.

4 июля 2018 года выйдет юбилейный Batman vol.3 #50. Однако благодаря издательству DC мы уже знаем главный сюжетный поворот этого комикса.

Фото: © DC Entertainment

Фото: © DC Entertainment

Старший вице-президент по продажам DC Джон Каннигэм заявил, что издательство предполагало, что спойлеры появятся позднее — только 2 июля. Издательство решило само рассказать о сюжетном повороте, чтобы не повторилась история со свадьбой Китти Прайд и Колосса, когда страницы с главным твистом появились в Сети раньше времени.

Фото: © DC Entertainment

Фото: © DC Entertainment

Несмотря на это, поклонники комиксов остались недовольны тем, что они узнали про свадьбу Бэтмена и Женщины-кошки. Каннигэм всё равно призывает поклонников купить новый комикс, так как в номере будет много другой интересной информации.

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Сергей Сурепин
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