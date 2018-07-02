Создатели Бэтмена объяснили, зачем они рассказали о свадьбе Тёмного рыцаря
Фото: © DC Entertainment
Поклонники комиксов остались недовольны тем, что DC решили заранее рассказать о торжестве главного героя.
4 июля 2018 года выйдет юбилейный Batman vol.3 #50. Однако благодаря издательству DC мы уже знаем главный сюжетный поворот этого комикса.
Фото: © DC Entertainment
Старший вице-президент по продажам DC Джон Каннигэм заявил, что издательство предполагало, что спойлеры появятся позднее — только 2 июля. Издательство решило само рассказать о сюжетном повороте, чтобы не повторилась история со свадьбой Китти Прайд и Колосса, когда страницы с главным твистом появились в Сети раньше времени.
Фото: © DC Entertainment
Несмотря на это, поклонники комиксов остались недовольны тем, что они узнали про свадьбу Бэтмена и Женщины-кошки. Каннигэм всё равно призывает поклонников купить новый комикс, так как в номере будет много другой интересной информации.