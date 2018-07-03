У берегов Ливии затонула огромная надувная лодка с сотней мигрантов на борту

Надувная лодка, перевозившая мигрантов в Европу, утонула у берегов Ливии, ней находилось 104 человека. В результате крушения пропали без вести 63 мигранта. Ещё 41 человек, кто имел спасательные жилеты, были спасены ливийским кораблём береговой охраны, сообщает агентство France Presse со ссылкой на пресс-секретаря ВМС северо-африканской страны.

Людей обнаружили в море в 50 километрах восточнее Триполи, на том же корабле береговой охраны в ливийскую столицу вернулись ещё 235 мигрантов, в том числе 54 младенца и 29 женщин. Они были спасены в двух других спасательных операциях в том же районе.

Ранее Лайф приводил данные Международной организации по миграции, в которых сообщалось о более чем 200 утонувших в Средиземном море мигрантах с 29 июня по 1 июля. Ещё неделей ранее Управление Верховного комиссара ООН сообщало о 220 неудачливых мигрантах, погибших также у берегов Ливии.