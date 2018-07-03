Создатели "Бэтмена" экранизируют комикс о мстящих человечеству животных
Фото © Aftershocks Media
Компания Legendary перенесёт на большой экран графический роман "Злоба". Права на комикс принадлежат издательству AfterShock.
Студия Legendary объявила о начале работы над полнометражной адаптацией комикса "Злоба" Маргерит Беннетт и Рафаэля Де Ла Торре. Спродюсируют проект руководители издательства AfterShock Comics Ли Креймер и Джон Креймер.
Впервые комикс "Злоба" появился на прилавках в 2016 году. Он рассказывает о странном происшествии, в результате которого все животные на планете стали разумными и научились говорить. Животные осознали, что люди плохо обходились с ними на протяжении длительного времени, после чего они начинают мстить человечеству.
В ближайшее время продюсеры планируют найти постановщика для фильма, а также приступить к подбору актёрского состава.