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Опубликовано 3 июля 2018, 08:21

Создатели "Бэтмена" экранизируют комикс о мстящих человечеству животных

Фото &copy; Aftershocks Media

Фото © Aftershocks Media

Компания Legendary перенесёт на большой экран графический роман "Злоба". Права на комикс принадлежат издательству AfterShock.

Студия Legendary объявила о начале работы над полнометражной адаптацией комикса "Злоба" Маргерит Беннетт и Рафаэля Де Ла Торре. Спродюсируют проект руководители издательства AfterShock Comics Ли Креймер и Джон Креймер.

Впервые комикс "Злоба" появился на прилавках в 2016 году. Он рассказывает о странном происшествии, в результате которого все животные на планете стали разумными и научились говорить. Животные осознали, что люди плохо обходились с ними на протяжении длительного времени, после чего они начинают мстить человечеству.

В ближайшее время продюсеры планируют найти постановщика для фильма, а также приступить к подбору актёрского состава.

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Сергей Сурепин
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