Геймер прошёл самую сложную игру 2017 года за 50 минут

Рекорд установили в рамках марафона прохождения видеоигр на время Summer Games Done Quick.

Геймер Петр Дельгадо Кусильчук, известный под псевдонимом The Mexican Runner, установил новый рекорд по прохождению Cuphead. Он прошёл самую сложную игру 2017 года лишь за 50 минут.

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По словам зрителей, Кусильчук завоевал благосклонность аудитории благодаря забавному комментированию процесса прохождения. Вместе с этим геймер доходчиво объяснял все основные хитрости, благодаря которым ему удалось пройти игру за столь короткое время.