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Опубликовано 3 июля 2018, 08:42

Финал "Игры престолов" станет самым кровавым и жестоким в истории сериала

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Актриса Софи Тёрнер заявила, что она рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк.

Британская актриса Софи Тёрнер заявила, что финальный сезон "Игры престолов" будет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала, сообщает Esquire. По словам актрисы, в сериале будет ещё больше смертей.

Также Тёрнер заявила, что нас ждёт классическая "Игра престолов", которая будет ещё кровавее и эмоциональнее. Актриса добавила, что финальный сезон будет напряжённее всех предыдущих частей.

Вместе с этим Тёрнер добавила, что она рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк. По словам актрисы, она всегда чувствовала, что Старк учится и приспосабливается. Тёрнер уверена, что рано или поздно это должно было превратить её персонажа в воительницу.

Напомним, восьмой и финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Премьера сериала состоялась в 2011 году на канале HBO.

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Сергей Сурепин
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