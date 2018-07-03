Финал "Игры престолов" станет самым кровавым и жестоким в истории сериала

Актриса Софи Тёрнер заявила, что она рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк.

Британская актриса Софи Тёрнер заявила, что финальный сезон "Игры престолов" будет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала, сообщает Esquire. По словам актрисы, в сериале будет ещё больше смертей.

Также Тёрнер заявила, что нас ждёт классическая "Игра престолов", которая будет ещё кровавее и эмоциональнее. Актриса добавила, что финальный сезон будет напряжённее всех предыдущих частей.

Вместе с этим Тёрнер добавила, что она рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк. По словам актрисы, она всегда чувствовала, что Старк учится и приспосабливается. Тёрнер уверена, что рано или поздно это должно было превратить её персонажа в воительницу.