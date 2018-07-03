Disney создала робота-супергероя

Робот может совершить сальто, раскачиваться на верёвке и изменять траекторию приземления в полёте, а также вставать в позу супергероя. Новая разработка фирмы называется Stuntronics. Ноги робота могут сгибаться в коленях. На данный момент это наиболее человекоподобная разработка, которой удалось добиться инженерам компании Disney.