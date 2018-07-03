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Регион
Опубликовано 3 июля 2018, 09:45

Disney создала робота-супергероя

Фото &copy; Oath Tech Network

Фото © Oath Tech Network

Кинокомпания создала специальную конструкцию, которая позволяет выполнять трюки вместо каскадёров.

Фирма Walt Disney Imagineering соорудила уникального робота, сообщает Deadline. Он может выполнять сложные трюки благодаря особому механизму, который получил название "палочник".

Робот может совершить сальто, раскачиваться на верёвке и изменять траекторию приземления в полёте, а также вставать в позу супергероя. Новая разработка фирмы называется Stuntronics. Ноги робота могут сгибаться в коленях. На данный момент это наиболее человекоподобная разработка, которой удалось добиться инженерам компании Disney.

Новые роботы будут частью парков развлечений Disney. Вместе с этим фирма планирует использовать их в качестве каскадёров. Stuntronics смогут заменить людей при выполнении травмоопасных прыжков.

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Сергей Сурепин
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