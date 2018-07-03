Ещё один роман Стивена Кинга выйдет на большом экране

На этот раз экранизацию получит роман "Воспламеняющая взглядом". У ленты пока нет даты выхода.

Немецкий режиссёр турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман "Воспламеняющая взглядом" Стивена Кинга, сообщает THR. Акин известен по картинам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. У него есть награда "Золотой медведь" за фильм "Головой о стену".

Перед началом работы над экранизацией Стивена Кинга Акин снимет ещё один фильм в Германии. Он работает над романом Хайнца Штрунка под названием "Золотая перчатка".

Продюсерами будущего фильма стали Джейсон Блум, Акива Голдсман и Марта Де Лаурентис. Лента "Воспламеняющая взглядом" будет первым студийным фильмом для Акина.