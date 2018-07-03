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Опубликовано 3 июля 2018, 09:02

Создатели Fallout упрекают Sony в бесполезности

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Разработчики крайне недовольны тем, что геймеры не смогут насладиться кроссплатформенной игрой.

Руководитель Bethesda Тодд Говард упрекнул компанию Sony, сообщает Polygon. Это связано с тем, что японские разработчики не идут на уступки и не создают общую экосистему с другими компаниями — производителями консолей.

Таким образом, по словам Говарда, он пока не может обещать, что в новой игре Fallout будет возможность кроссплатформенной игры. Это означает, что играть между собой смогут только владельцы ПК и Xbox One. При этом покупатели игры с PS4 останутся "за бортом".

По словам Говарда, в настоящий момент разработчики продолжают вести переговоры с Sony. Однако в Bethesda пока ничего не могут пообещать на этот счёт.

Напомним, Fallout 76 выходит 14 ноября 2018 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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