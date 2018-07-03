Создатели Fallout упрекают Sony в бесполезности

Разработчики крайне недовольны тем, что геймеры не смогут насладиться кроссплатформенной игрой.

Руководитель Bethesda Тодд Говард упрекнул компанию Sony, сообщает Polygon. Это связано с тем, что японские разработчики не идут на уступки и не создают общую экосистему с другими компаниями — производителями консолей.

Таким образом, по словам Говарда, он пока не может обещать, что в новой игре Fallout будет возможность кроссплатформенной игры. Это означает, что играть между собой смогут только владельцы ПК и Xbox One. При этом покупатели игры с PS4 останутся "за бортом".

По словам Говарда, в настоящий момент разработчики продолжают вести переговоры с Sony. Однако в Bethesda пока ничего не могут пообещать на этот счёт.