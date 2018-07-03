Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июля 2018, 10:56

Мировые цены на нефть растут на фоне новостей из Ливии

Фото: &copy;РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: ©РИА Новости/Виталий Тимкив

Ливийская национальная нефтяная корпорация предупредила, что добыча нефти в стране может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть растут на фоне сообщений о том, что нефтяная компания NOC из Ливии объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья в портах Зуетина и Харига. Об этом свидетельствуют данные сегодняшних торгов.

Так, утром стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь Brent росла на 0,58% — до 77,75 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 0,8% — до 74,53 доллара за баррель.

Ранее, 2 июля, Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор, предупредив, что добыча нефти в стране может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки в том случае, если проблема не будет решена.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • Ливия
  • В мире
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar