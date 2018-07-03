Мировые цены на нефть растут на фоне новостей из Ливии

Ливийская национальная нефтяная корпорация предупредила, что добыча нефти в стране может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть растут на фоне сообщений о том, что нефтяная компания NOC из Ливии объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья в портах Зуетина и Харига. Об этом свидетельствуют данные сегодняшних торгов.

Так, утром стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь Brent росла на 0,58% — до 77,75 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 0,8% — до 74,53 доллара за баррель.