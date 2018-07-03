Геймеры собрали более 2 миллионов долларов на благотворительность

Для летнего марафона по прохождению игр на скорость этот показатель стал рекордным.

1 июля завершился марафон по прохождению игр на скорость Summer Games Done Quick. Геймерам, принимавшим в нём участие, удалось собрать 2,12 миллиона долларов на благотворительность.

Мероприятие началось 24 июня. В прошлом году за это время удалось собрать только 1,7 миллиона долларов.