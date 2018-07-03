Геймеры собрали более 2 миллионов долларов на благотворительность
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Для летнего марафона по прохождению игр на скорость этот показатель стал рекордным.
1 июля завершился марафон по прохождению игр на скорость Summer Games Done Quick. Геймерам, принимавшим в нём участие, удалось собрать 2,12 миллиона долларов на благотворительность.
Мероприятие началось 24 июня. В прошлом году за это время удалось собрать только 1,7 миллиона долларов.
Пожертвования геймеры направили французской организации Doctors Without Borders. "Врачи без границ" — это международная независимая гуманитарная медицинская организация. Она предоставляет неотложную помощь жертвам вооружённых конфликтов, природных катастроф и тем, кому отказано в медицинской помощи. В 1999 году она получила Нобелевскую премию мира.