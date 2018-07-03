Госдума поддержала во втором чтении снижение акцизов на топливо

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предполагается снижение акцизов на топливо: бензин и дизель. Отмечается, что эти поправки нацелены на стабилизацию стоимости моторного топлива на российском рынке.

Поправки содержатся в законопроекте о введении налога на дополнительный доход, который был также принят сегодня. Предполагается, что третье чтение документа будет рассмотрено 5 июля.