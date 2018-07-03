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Регион
Опубликовано 3 июля 2018, 12:01

Госдума поддержала во втором чтении снижение акцизов на топливо

Фото: &copy; РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предполагается снижение акцизов на топливо: бензин и дизель. Отмечается, что эти поправки нацелены на стабилизацию стоимости моторного топлива на российском рынке.

Поправки содержатся в законопроекте о введении налога на дополнительный доход, который был также принят сегодня. Предполагается, что третье чтение документа будет рассмотрено 5 июля.

Ожидается, что в 2018 году акцизы на бензин и дизельное топливо снизятся на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну.

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Янковская Ольга
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