Мила Кунис высмеяла слухи о своей третьей беременности

Голливудская актриса украсила обложку нового выпуска Cosmopolitan и рассказала о своей личной жизни.

34-летняя Мила Кунис и 40-летний Эштон Катчер с 2015 года в браке. Сейчас звёздная пара воспитывает двоих детей. В этом году уже ходили слухи о том, что Кунис беременна третьим ребёнком.

Из интервью журналу Cosmopolitan стало известно, что это не так. Информацию о беременности распространила близкая подруга Милы, но это были не более чем слухи. По словам самой актрисы, она вовсе не читает новостей о себе. Кунис обращает внимание на публикации, только когда видит броские заголовки журналов, но дальше этого не читает.