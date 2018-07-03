Мила Кунис высмеяла слухи о своей третьей беременности
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Голливудская актриса украсила обложку нового выпуска Cosmopolitan и рассказала о своей личной жизни.
34-летняя Мила Кунис и 40-летний Эштон Катчер с 2015 года в браке. Сейчас звёздная пара воспитывает двоих детей. В этом году уже ходили слухи о том, что Кунис беременна третьим ребёнком.
Из интервью журналу Cosmopolitan стало известно, что это не так. Информацию о беременности распространила близкая подруга Милы, но это были не более чем слухи. По словам самой актрисы, она вовсе не читает новостей о себе. Кунис обращает внимание на публикации, только когда видит броские заголовки журналов, но дальше этого не читает.
Актриса призналась, что она не знает, что о ней пишут. По словам Кунис, если верить журналам, то она беременеет раз в год и с такой же периодичностью расстаётся с Катчером.