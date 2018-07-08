Жить за двоих. Десять историй из жизни Жанны Фриске

Оглавление Был брат С гимнастики на балет Попытка уехать из страны Пора на работу "Золотой состав" "Остаться в живых" "Я ухожу" "Ла-ла-ла" Любовь Болезнь и смерть

Жизнь Жанны Фриске словно нашпигована любопытными историями. Ну кто бы мог подумать, что дочь артиста, а позже бизнесмена будет секретаршей в строительной фирме? А потом станет петь на всю страну и снимется в клипе, который даже откажутся поначалу пропускать на телевидение за излишнюю откровенность. А потом сама задорно посмеётся над собственным образом "поющих трусов в поисках миллиардера", который возник по неизвестной, кажется, причине. И разбомбит этот стереотип о себе в пух и прах. 10 неожиданных историй из жизни Жанны Фриске.

Был брат

В июле 1974 года в роддоме в московском районе Выхино у семьи Копыловых родилась двойня — на свет появились мальчик и девочка. Девочка весила всего 1380 граммов, её рост был всего 38 сантиметров. Мальчик же был болен, через два дня он скончался из-за перенесённой асфиксии.

Девочку назвали Жанной. При крещении она получила имя Анна.

Родители решились рассказать ей о брате, когда она уже была взрослой. Жанна позже говорила в интервью, что живёт насыщенной жизнью, так как ей приходится стараться за двоих.

С гимнастики на балет

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Отец строго контролировал старшую дочь. После занятий в школе, что находилась в районе Перово, у неё не было времени расслабиться — девочку записывали и на балет, и на гимнастику, и на пение.

У неё даже был любимый гимнастический трюк, который она с удовольствием демонстрировала подружкам во время поездок на каникулы к бабушке, в Прогрессовку Николаевской области на Украине.

— Мы часто просили повторить: она сцепляла кисти в замок и неведомым для нас образом, вращая их, легко заносила за спину, а затем так же доставала из-за спины, — цитирует МК Ирину, одну из знакомых Жанны.

В 1990 году, когда Жанна училась в выпускном классе, отец отвёл дочь на прослушивание в "Мосфильм". Тогда в большом кино сняться не получилось, но девушку взяли рекламировать тренажёры и пылесосы.

А в 1991-м, после выпуска Жанны из школы, семья решила менять фамилию — взять Фриске.

Попытка уехать из страны

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

По окончании школы Жанна поступила на отделение хореографии в Московский институт культуры. Но на третьем курсе поняла, что это совершенно не её. Затем подавала документы на журналистику, заочное отделение МосГУ. Но в итоге так и не окончила ни один из вузов.

В 1993 году родители Жанны решили: пора уезжать на ПМЖ в другую страну. К тому моменту многие родственники отца девушки уехали в Германию.

— Но девочкам моим (Жанне и её сестре Наталье) там не понравилось. Нас не устроил местный распорядок жизни: в девять вечера соседи могли вызвать полицию только за то, что вы громко разговариваете. К тому же немцы экономны, каждую копейку собирают, — рассказывала wday мать Жанны Ольга.

Около двух месяцев семья жила в Германии, но после вернулась.

Пора на работу

Когда семья вернулась, в России царила деноминация. Денег не было ни у кого, а Фриске остались без работы: тогда, пару месяцев назад, они же уезжали на всю жизнь. И возвращение явно не входило в их планы.

Пошла на работу и Жанна. Так, она сначала устроилась секретарём в строительную компанию. Но вскоре сменила вид деятельности — отправилась учить пластике и хореографии.

Благодаря своему хореографическому таланту и упорству Жанна попала в "Блестящие". В 1995 году на вечеринке 21-летняя девушка познакомилась с продюсером Андреем Грозным, который позвал её в качестве консультанта по хореографии. По сути, 21-летняя девушка должна была помогать подбирать наряды и ставить номера для участниц группы.

"Золотой состав"

Солистки группы "Блестящие" Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова (слева направо) выступают на концерте звёзд российской и зарубежной эстрады "Золотой граммофон", 1998 г. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

В мае 1997 года продюсеры предложили попробовать ей в качестве солистки, уж больно харизматичная. Состав, где были Ольга Орлова, Полина Иодис, Жанна Фриске и Ирина Лукьянова, критики называли золотым временем "Блестящих".

Голубые глаза, ослепительная улыбка, копна густых, но коротко стриженных волос и брови-ниточки — такой впервые увидели Фриске. И именно такой она завоевала сердца миллионов.

Меньше чем через год, в 1998-м, вышла песня "Чао, бамбино!" и клип на неё. Строчки " Этот пожар был без огня , пламя твоё не для меня" зазвучали буквально из каждого чайника. Клип долгое время не хотели выпускать на экраны из-за его откровенности. Однако, когда песня захватила толпы людей, представителям ТВ ничего не оставалось другого.

В 2000 году из коллектива уходит Орлова. Девушка забеременела и какое-то время скрывала это от продюсеров. В результате её выгнали.

Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин

Фриске тем временем начала записывать сольные песни, но совмещала творчество со своей работой в группе. Она записала дебютный "Лечу в темноту", но он не получил признания.

Тем временем группа продолжала захватывать толпы новых поклонников. В 2001–2003 годах "Блестящие" выпустили три хита подряд: "За четыре моря", "А я всё летала" и "Апельсиновая песня". Девушки получили "Золотой граммофон". Казалось бы — вот она, слава.

"Остаться в живых"

Жанна Фриске в 2003 году отправляется на съёмки "Последнего героя — 4". По правилам, 10 женщин и 10 мужчин переправляют на необитаемый остров между Панамой и Коста-Рикой.

В этом сезоне вместе с Жанной участвовали певица Юлия Началова, спортсменка Мария Бутырская, актриса Екатерина Семёнова, модель Катя Вдовиченко, Николай Дроздов, рэпер Кирилл Толмацкий, Влад Сташевский, Максим Покровский и другие.

Так, в рамках испытаний Жанна пытается заработать денег пением на улице, разыскивает еду, выбирается из клеток и ест непонятных для большинства россиян насекомых. Девушка доходит до финала и занимает второе место. Для победы ей не хватило буквально пары голосов.

"Я ухожу"

Фото: © L!FE/Александр Мельников

По возвращении в Москву Жанна уходит из "Блестящих". Долгое время муссировались слухи, что её, как и Орлову, попросту отправили "на пенсию". В свою очередь в интервью Фриске говорила, что просто больше не готова петь "под фанеру" и что хочет исполнять свои хиты сольно.

А тем временем Фриске ушла в кинематограф. В 2004 году она снялась в "Ландыше серебристом", а после сыграла поочередно в "Ночном дозоре" и продолжении киносаги "Дневной дозор". Отдельно зрителям запомнилась поездка её героини Алисы Донниковой по периметру гостиницы "Космос".

— Где-то есть присущая мне стервозность, где-то, наоборот, слабость. Я, как мне кажется, помогла ей ожить, — говорила она в интервью о своей героине.

Спустя шесть лет, в 2010-м, она сыграла саму себя в "О чём говорят мужчины". Критики тогда наперебой расхваливали её чувство юмора. Как Фриске "перепутала слёт мелиораторов со слётом миллиардеров" и как один из этих специалистов "Отказал? Жанне Фриске? Ну ты и…"

В общей сложности Жанна успела сняться и озвучить 15 проектов. Из них три мультика и один докфильм.

"Ла-ла-ла"

"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звезды и Луна". Эту песенку с незатейливыми мотивом и рифмой в 2004-м году написал Андрей Губин. В отличие от "первого блина" под названием "Лечу в темноту", эта композиция, записанная в 2005-м, вошла в список рекордсменов радиочартов. Так, она продержалась две недели на третьем месте и ещё 45 недель входила в сотню лучших.

Не услышать эту песню было просто невозможно. Она действительно играла везде: в клубах, на переменах в школах и вузах, на рынках. Один (а чаще больше) раз в день её крутила практически каждая радиостанция.

В принципе, все песни Жанны становились хитами. Так выходило, что не проходили мимо них. "Где-то летом", "А на море белый песок", "Мама Мария". Слова каждой композиции прочно врезались в память. Единственный её сольный альбом "Жанна" вышел в 2005 году.

Любовь

— Идеальное лицо — это скучно. А на человека с кривым носом или косыми глазами можно смотреть бесконечно. К примеру, Серж Генсбур был далеко не красавцем, и всё же трудно представить кого-то более сексуального, — как-то призналась в интервью Grazia Фриске.

Вообще, истории о громких романах Фриске появлялись регулярно . Это и депутат из Челябинска Илья Мительман (который и якобы познакомил девушку с Грозным), и Александр Овечкин, и футболист "Милана" Каха Калазде.

Одна из последних длительных историй любви в жизни Жанны Фриске — фигурист Виталий Новиков. В 2008 году исполнительница согласилась участвовать в телешоу "Ледниковый период". Четыре месяца светская тусовка наблюдала за стремительным развитием отношений Виталия и Жанны.

Поговаривали, что свадьба не за горами. Однако влюблённые постоянно ссорились, и нередко оттого, что вокруг бурно обсуждали их планы пожениться. В конце концов торжество запланировали на февраль 2009, но пара не смогла принять общее решение по встрече Нового года и провела его отдельно. На этом роман Жанны Фриске и Виталия Новикова закончился.

Последней и, возможно, самой трогательной историей любви стал всё же роман с ведущим Дмитрием Шепелевым. Работая на музыкальном проекте "Достояние республики", он встретил в 2011 году Жанну во время записи одного из выпусков. Фриске была старше почти на 10 лет, но это не помешало молодым людям.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Роман называли пиар-ходом для Шепелева. "И зачем это Жанне?" — эту фразу влюблённые слышали не раз. И вот в 2012 году становится известно, что они решили завести ребёнка. Фриске тем временем резко сократила количество выступлений.

На законный брак они так и не решились. Жанна не настаивала, а Шепелев уже побывал однажды в загсе и как-то не планировал идти туда во второй раз.

— Мы встречались целых семь лет, — рассказывал он в интервью журналу "OK! Украина". — Это была невероятная любовь, хотя надо признать, что головы мы всё-таки не теряли и параллельно оба учились: я — на факультете журналистики БГУ, она — в медицинском… Сыграли свадьбу, но счастливая семейная жизнь продлилась в общей сложности… недели три. Больше мы не выдержали.

Отсутствие штампа в паспорте не помешало паре завести ребёнка. 7 апреля 2013 года у Фриске и Шепелева родился сын Платон.

Болезнь и смерть

Фото: © L!FE/Дамир Булатов

Вскоре после родов стало известно, что Жанна больна — неоперабельная опухоль. Врачи не давали чёткого прогноза о том, сколько ей осталось жить, — от нескольких месяцев до пары-тройки лет.

Изначально о своём страшном диагнозе Жанна не сказала даже родным.

— Не хотела расстраивать. Она очень сильная и никогда не скажет, что она болеет, — рассказал Владимир, отец Жанны.

В январе 2014-го информация о болезни Фриске всё же просочилась в СМИ. Только тогда её возлюбленный, Дмитрий Шепелев, всё подтвердил.

— То, что долгие месяцы оставалось исключительно делом нашей семьи, к сожалению, несколько дней назад стало общественным достоянием. При этом мы хотим прекратить любые спекуляции и считаем, что поклонники и неравнодушные к Жанне люди имеют право знать правду. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за неё и ни на минуту не перестаём верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой — поддержать нас добрым словом и молитвой, — написал он в соцсетях.

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Певице стали собирать деньги на лечение: чуть больше чем за неделю ей перевели свыше 60 млн рублей. Несколько месяцев лечения в немецких и американских клиниках, потом реабилитация в Юрмале, потом приезд в Москву, лечение в российском онкоцентре имени Н.Н. Блохина, известном на весь мир. Всё это время поклонники с широко раскрытыми глазами следили за всеми новостями, касающимися Фриске. "Ремиссия — ухудшение — ей легче — увидели фото", — в 2015-м, кажется, это стало основной темой отечественного шоу-биза.