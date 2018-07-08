Жить за двоих. Десять историй из жизни Жанны Фриске
8 июля 1974 года в одном из столичных роддомов родилась девочка Жанна. Девочка, за которую через 40 лет будет переживать едва ли не весь мир. Девочка, которая из "поющей под фанеру красотки" стала настоящей иконой стиля и примером для подражания. И, наконец, девочка, о смерти которой до сих пор скорбят тысячи человек.
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Жизнь Жанны Фриске словно нашпигована любопытными историями. Ну кто бы мог подумать, что дочь артиста, а позже бизнесмена будет секретаршей в строительной фирме? А потом станет петь на всю страну и снимется в клипе, который даже откажутся поначалу пропускать на телевидение за излишнюю откровенность. А потом сама задорно посмеётся над собственным образом "поющих трусов в поисках миллиардера", который возник по неизвестной, кажется, причине. И разбомбит этот стереотип о себе в пух и прах. 10 неожиданных историй из жизни Жанны Фриске.
Был брат
В июле 1974 года в роддоме в московском районе Выхино у семьи Копыловых родилась двойня — на свет появились мальчик и девочка. Девочка весила всего 1380 граммов, её рост был всего 38 сантиметров. Мальчик же был болен, через два дня он скончался из-за перенесённой асфиксии.
Девочку назвали Жанной. При крещении она получила имя Анна.
Родители решились рассказать ей о брате, когда она уже была взрослой. Жанна позже говорила в интервью, что живёт насыщенной жизнью, так как ей приходится стараться за двоих.
С гимнастики на балет
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
Отец строго контролировал старшую дочь. После занятий в школе, что находилась в районе Перово, у неё не было времени расслабиться — девочку записывали и на балет, и на гимнастику, и на пение.
У неё даже был любимый гимнастический трюк, который она с удовольствием демонстрировала подружкам во время поездок на каникулы к бабушке, в Прогрессовку Николаевской области на Украине.
— Мы часто просили повторить: она сцепляла кисти в замок и неведомым для нас образом, вращая их, легко заносила за спину, а затем так же доставала из-за спины, — цитирует МК Ирину, одну из знакомых Жанны.
В 1990 году, когда Жанна училась в выпускном классе, отец отвёл дочь на прослушивание в "Мосфильм". Тогда в большом кино сняться не получилось, но девушку взяли рекламировать тренажёры и пылесосы.
А в 1991-м, после выпуска Жанны из школы, семья решила менять фамилию — взять Фриске.
Попытка уехать из страны
Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин
По окончании школы Жанна поступила на отделение хореографии в Московский институт культуры. Но на третьем курсе поняла, что это совершенно не её. Затем подавала документы на журналистику, заочное отделение МосГУ. Но в итоге так и не окончила ни один из вузов.
В 1993 году родители Жанны решили: пора уезжать на ПМЖ в другую страну. К тому моменту многие родственники отца девушки уехали в Германию.
— Но девочкам моим (Жанне и её сестре Наталье) там не понравилось. Нас не устроил местный распорядок жизни: в девять вечера соседи могли вызвать полицию только за то, что вы громко разговариваете. К тому же немцы экономны, каждую копейку собирают, — рассказывала wday мать Жанны Ольга.
Около двух месяцев семья жила в Германии, но после вернулась.
Пора на работу
Когда семья вернулась, в России царила деноминация. Денег не было ни у кого, а Фриске остались без работы: тогда, пару месяцев назад, они же уезжали на всю жизнь. И возвращение явно не входило в их планы.
Пошла на работу и Жанна. Так, она сначала устроилась секретарём в строительную компанию. Но вскоре сменила вид деятельности — отправилась учить пластике и хореографии.
Благодаря своему хореографическому таланту и упорству Жанна попала в "Блестящие". В 1995 году на вечеринке 21-летняя девушка познакомилась с продюсером Андреем Грозным, который позвал её в качестве консультанта по хореографии. По сути, 21-летняя девушка должна была помогать подбирать наряды и ставить номера для участниц группы.
"Золотой состав"
Солистки группы "Блестящие" Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова (слева направо) выступают на концерте звёзд российской и зарубежной эстрады "Золотой граммофон", 1998 г. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников
В мае 1997 года продюсеры предложили попробовать ей в качестве солистки, уж больно харизматичная. Состав, где были Ольга Орлова, Полина Иодис, Жанна Фриске и Ирина Лукьянова, критики называли золотым временем "Блестящих".
Голубые глаза, ослепительная улыбка, копна густых, но коротко стриженных волос и брови-ниточки — такой впервые увидели Фриске. И именно такой она завоевала сердца миллионов.
Меньше чем через год, в 1998-м, вышла песня "Чао, бамбино!" и клип на неё. Строчки "Этот пожар был без огня, пламя твоё не для меня" зазвучали буквально из каждого чайника. Клип долгое время не хотели выпускать на экраны из-за его откровенности. Однако, когда песня захватила толпы людей, представителям ТВ ничего не оставалось другого.
В 2000 году из коллектива уходит Орлова. Девушка забеременела и какое-то время скрывала это от продюсеров. В результате её выгнали.
Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин
Фриске тем временем начала записывать сольные песни, но совмещала творчество со своей работой в группе. Она записала дебютный "Лечу в темноту", но он не получил признания.
Тем временем группа продолжала захватывать толпы новых поклонников. В 2001–2003 годах "Блестящие" выпустили три хита подряд: "За четыре моря", "А я всё летала" и "Апельсиновая песня". Девушки получили "Золотой граммофон". Казалось бы — вот она, слава.
"Остаться в живых"
Жанна Фриске в 2003 году отправляется на съёмки "Последнего героя — 4". По правилам, 10 женщин и 10 мужчин переправляют на необитаемый остров между Панамой и Коста-Рикой.
В этом сезоне вместе с Жанной участвовали певица Юлия Началова, спортсменка Мария Бутырская, актриса Екатерина Семёнова, модель Катя Вдовиченко, Николай Дроздов, рэпер Кирилл Толмацкий, Влад Сташевский, Максим Покровский и другие.
Так, в рамках испытаний Жанна пытается заработать денег пением на улице, разыскивает еду, выбирается из клеток и ест непонятных для большинства россиян насекомых. Девушка доходит до финала и занимает второе место. Для победы ей не хватило буквально пары голосов.
"Я ухожу"
Фото: © L!FE/Александр Мельников
По возвращении в Москву Жанна уходит из "Блестящих". Долгое время муссировались слухи, что её, как и Орлову, попросту отправили "на пенсию". В свою очередь в интервью Фриске говорила, что просто больше не готова петь "под фанеру" и что хочет исполнять свои хиты сольно.
А тем временем Фриске ушла в кинематограф. В 2004 году она снялась в "Ландыше серебристом", а после сыграла поочередно в "Ночном дозоре" и продолжении киносаги "Дневной дозор". Отдельно зрителям запомнилась поездка её героини Алисы Донниковой по периметру гостиницы "Космос".
— Где-то есть присущая мне стервозность, где-то, наоборот, слабость. Я, как мне кажется, помогла ей ожить, — говорила она в интервью о своей героине.
Спустя шесть лет, в 2010-м, она сыграла саму себя в "О чём говорят мужчины". Критики тогда наперебой расхваливали её чувство юмора. Как Фриске "перепутала слёт мелиораторов со слётом миллиардеров" и как один из этих специалистов "Отказал? Жанне Фриске? Ну ты и…"
В общей сложности Жанна успела сняться и озвучить 15 проектов. Из них три мультика и один докфильм.
"Ла-ла-ла"
"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звезды и Луна". Эту песенку с незатейливыми мотивом и рифмой в 2004-м году написал Андрей Губин. В отличие от "первого блина" под названием "Лечу в темноту", эта композиция, записанная в 2005-м, вошла в список рекордсменов радиочартов. Так, она продержалась две недели на третьем месте и ещё 45 недель входила в сотню лучших.
Не услышать эту песню было просто невозможно. Она действительно играла везде: в клубах, на переменах в школах и вузах, на рынках. Один (а чаще больше) раз в день её крутила практически каждая радиостанция.
В принципе, все песни Жанны становились хитами. Так выходило, что не проходили мимо них. "Где-то летом", "А на море белый песок", "Мама Мария". Слова каждой композиции прочно врезались в память. Единственный её сольный альбом "Жанна" вышел в 2005 году.
Любовь
— Идеальное лицо — это скучно. А на человека с кривым носом или косыми глазами можно смотреть бесконечно. К примеру, Серж Генсбур был далеко не красавцем, и всё же трудно представить кого-то более сексуального, — как-то призналась в интервью Grazia Фриске.
Вообще, истории о громких романах Фриске появлялись регулярно. Это и депутат из Челябинска Илья Мительман (который и якобы познакомил девушку с Грозным), и Александр Овечкин, и футболист "Милана" Каха Калазде.
Одна из последних длительных историй любви в жизни Жанны Фриске — фигурист Виталий Новиков. В 2008 году исполнительница согласилась участвовать в телешоу "Ледниковый период". Четыре месяца светская тусовка наблюдала за стремительным развитием отношений Виталия и Жанны.
Поговаривали, что свадьба не за горами. Однако влюблённые постоянно ссорились, и нередко оттого, что вокруг бурно обсуждали их планы пожениться. В конце концов торжество запланировали на февраль 2009, но пара не смогла принять общее решение по встрече Нового года и провела его отдельно. На этом роман Жанны Фриске и Виталия Новикова закончился.
Последней и, возможно, самой трогательной историей любви стал всё же роман с ведущим Дмитрием Шепелевым. Работая на музыкальном проекте "Достояние республики", он встретил в 2011 году Жанну во время записи одного из выпусков. Фриске была старше почти на 10 лет, но это не помешало молодым людям.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Роман называли пиар-ходом для Шепелева. "И зачем это Жанне?" — эту фразу влюблённые слышали не раз. И вот в 2012 году становится известно, что они решили завести ребёнка. Фриске тем временем резко сократила количество выступлений.
На законный брак они так и не решились. Жанна не настаивала, а Шепелев уже побывал однажды в загсе и как-то не планировал идти туда во второй раз.
— Мы встречались целых семь лет, — рассказывал он в интервью журналу "OK! Украина". — Это была невероятная любовь, хотя надо признать, что головы мы всё-таки не теряли и параллельно оба учились: я — на факультете журналистики БГУ, она — в медицинском… Сыграли свадьбу, но счастливая семейная жизнь продлилась в общей сложности… недели три. Больше мы не выдержали.
Отсутствие штампа в паспорте не помешало паре завести ребёнка. 7 апреля 2013 года у Фриске и Шепелева родился сын Платон.
Болезнь и смерть
Фото: © L!FE/Дамир Булатов
Вскоре после родов стало известно, что Жанна больна — неоперабельная опухоль. Врачи не давали чёткого прогноза о том, сколько ей осталось жить, — от нескольких месяцев до пары-тройки лет.
Изначально о своём страшном диагнозе Жанна не сказала даже родным.
— Не хотела расстраивать. Она очень сильная и никогда не скажет, что она болеет, — рассказал Владимир, отец Жанны.
В январе 2014-го информация о болезни Фриске всё же просочилась в СМИ. Только тогда её возлюбленный, Дмитрий Шепелев, всё подтвердил.
— То, что долгие месяцы оставалось исключительно делом нашей семьи, к сожалению, несколько дней назад стало общественным достоянием. При этом мы хотим прекратить любые спекуляции и считаем, что поклонники и неравнодушные к Жанне люди имеют право знать правду. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за неё и ни на минуту не перестаём верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой — поддержать нас добрым словом и молитвой, — написал он в соцсетях.
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Певице стали собирать деньги на лечение: чуть больше чем за неделю ей перевели свыше 60 млн рублей. Несколько месяцев лечения в немецких и американских клиниках, потом реабилитация в Юрмале, потом приезд в Москву, лечение в российском онкоцентре имени Н.Н. Блохина, известном на весь мир. Всё это время поклонники с широко раскрытыми глазами следили за всеми новостями, касающимися Фриске. "Ремиссия — ухудшение — ей легче — увидели фото", — в 2015-м, кажется, это стало основной темой отечественного шоу-биза.
Ночью 15 июня 2015 года стало известно, что Жанна скончалась.